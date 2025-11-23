Felix Partenfelder wird Rekordspieler beim SV Dornach

Beim 4:2-Sieg gegen Chiemgau Traunstein feiert der SV Dornach mit Rekordspieler Partenfelder einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben den SB Chiemgau Traunstein mit 4:2 besiegt und im Duell mit dem direkten Konkurrenten drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingesackt. Der eingewechselte Fabian Aicher sorgte mit seinen beiden Treffern in der Schlussphase dafür, dass der vor dem Anpfiff als neuer Rekordspieler geehrte Felix Partenfelder so richtig was zu feiern hatte. Der 29-Jährige löste mit 298 Punktspielen im SVD-Trikot (elf Partien in der Reserve) Dominik Goßner ab, der im Sommer vergangenen Jahres seine Laufbahn beendet hatte.

Auf dem Kunstrasenplatz in Aschheim war beiden Teams deutlich anzumerken, was auf dem Spiel stand. Der frühe Führungstreffer von Can Bozoglu nach gerade einmal zwei Minuten half den Gastgebern, die Nervosität schneller abzulegen – zumal die Traunsteiner kurz vor dem Treffer nach einem Foul an Julian Höllen noch vergeblich einen Strafstoß gefordert hatten. „Da kann man schon Elfmeter geben, das hat ganz schön gescheppert“, stellte auch Sebastian Wastl fest.

Dornachs Trainer hatte in der 21. Minute erneut den Torschrei auf den Lippen, als Bozoglu und Marko Todorovic kurz nacheinander an Christoph Gruber scheiterten, durfte aber erneut jubeln, als Simon Hamdard den Ball nach einem von Todorovic-Eckstoß in die Maschen köpfte (29.). Traunsteins Torjäger Julian Höllen fand kurz darauf in Dornachs Torwart Dominik Bertic seinen Meister (39.), ehe dessen Teamkollege Maurice Albers drei Meter vor dem Gehäuse eine weitere Topchance ausließ (41.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff fiel der Anschlusstreffer durch Michael Steinbacher, als die Dornen den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekamen (45.+1).

Die Leichtigkeit war beim Aufsteiger erst einmal dahin. Steinacher schoss allein vor Bertic übers Tor (67.), und Höllen verwandelte einen von Alexander Mrowczynski an Elia Hufnagl verursachten Foulelfmeter (74.). Traunsteins Spielertrainer Gentian Vokri: „In dieser Phase sieht es gut für uns aus, aber wir legen nicht nach.“ Das taten die Dornacher in Person von Fabian Aicher, der seine Mannen mit einem Doppelschlag erlöste (84./88.).