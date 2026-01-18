Felix Niebergall und Drilon Trepca verlängern bei Kilia Kiel

Felix Niebergall und Drilon Trepca haben ihren Vertrag beim Oberligisten FC Kilia Kiel um ein weiteres Jahr verlängert. Beide Spieler agieren im offensiven Mittelfeld des amtierenden Landesmeisters. Während Niebergall meistens etwas zentraler eingesetzt wird, sind die Flügel für den dribbelstarken Trepca die bevorzugte Position im Team von Nicola Soranno.
Niebergall kam im Sommer 2023 zum FC Kilia Kiel, nachdem er zuvor Stationen bei Holstein Kiel II und dem SV Drochtersen/Assel durchlaufen hatte. Der 27-Jährige bringt Erfahrung aus dem Regionalliga- und Amateurbereich mit. In der aktuellen Spielzeit kam der Rechtsfuß zu 13 Einsätzen und erzielte dabei zwei Tore.
„Ich freue mich sehr, dass Felix verlängert hat. Gerade in den letzten Spielen vor der Winterpause hat er seine Wichtigkeit für die Mannschaft deutlich gezeigt. Mit seiner Spielintelligenz gibt er unserem Spiel viel Struktur und Stabilität“, äußerte sich Soranno über den 1, 77 Meter großen Mittelfeldakteur.
Ebenso auf dem Instagram-Kanal sagte Soranno über Drilon Trepca: „Drilon kam als junger Spieler zu uns und hat über die Jahre gezeigt, was Fleiß, Ehrgeiz und Lernbereitschaft ausmachen. Er hat sich Schritt für Schritt zu einem festen Bestandteil der Mannschaft entwickelt. Umso mehr freue ich mich, dass dieser Weg noch nicht zu Ende ist. Gerade für unsere jungen Spieler ist Drilon ein wichtiges Beispiel dafür, wie der Weg beim FC Kilia Kiel aussehen kann.“
Trepca gelangen 2025/26 bei 13 Einsätzen fünf Treffer. Der 23-jährige Offensivspieler, zumeist auf der rechten Mittelfeld-/Angriffsseite eingesetzt, ist seit Sommer 2021 am Hasseldieksdammer Weg aktiv.