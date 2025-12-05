Felix Meyer hört auf – Wormersdorf verliert seinen Aufstiegscoach

Nach gut zweieinhalb Jahren endet beim SV Wormersdorf eine prägende Ära: Trainer Felix Meyer legt sein Amt zum 31. Dezember nieder. Der Aufstiegstrainer erklärt seine Gründe – und zeigt sich überzeugt, dass sein Nachfolger bereit ist.
Beim SV Wormersdorf gibt es zur Rückrunde eine Änderung auf der Kommandobrücke. Wie der Verein mitteilte, wird Felix Meyer, seit Sommer 2023 im Amt, sein Trainerengagement zum 31.12.2025 beenden. Der 33-Jährige hatte Wormersdorf in seiner Premierensaison zurück in die Kreisliga A geführt und den Klub sportlich stabilisiert. Aktuell steht die Mannschaft mit 18 Punkten aus 13 Spielen auf dem neunten Tabellenplatz und besitzt ein Polster von fünf Punkten auf die Abstiegsränge.
Meyers Amtszeit, die am 1. Juli 2023 begann, prägte die sportliche Entwicklung des Vereins nachhaltig. Der direkte Wiederaufstieg, der zwar über ein Entscheidungsspiel, aber letztlich verdient gelang, war das erste große Ausrufezeichen. In der folgenden Saison folgte nicht nur der vorzeitige Klassenerhalt, sondern auch der Einzug ins Pokalviertelfinale.
Auch in dieser Spielzeit setzte die Mannschaft unter seiner Regie Highlights: Siege im Pokal gegen den Landesligisten SC Rheinbach und den Bezirksligisten SV Rot-Weiß Merl unterstrichen die positive Entwicklung.
Für Meyer war der Entschluss dennoch unvermeidlich: „Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen, aber musste getroffen werden. Ich habe gemerkt, dass ich die Tätigkeit als Trainer nicht mehr in dem Umfang ausführen kann, wie ich es gerne wollen würde. Ich musste einfach fair mir gegenüber, aber vor allem der Mannschaft und auch dem Verein gegenüber sein.“
Für die Rückrunde steht die Lösung bereits fest: Lars Steinbüchel, bisher Co-Trainer, wird zum Chefcoach befördert. Unterstützt wird er weiterhin von Luca Degen. Meyer selbst zeigt sich überzeugt, dass die Mannschaft damit bestens aufgestellt ist: „Ich bin wirklich sehr froh, dass Lars und Luca die Arbeit fortführen. Bei den beiden ist die Mannschaft in besten Händen. Daher mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen über die Rückrunde und die weitere Entwicklung.“
Der Verein dankt Meyer ausdrücklich für sein Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit der frühzeitigen Übergabe wolle man Planungssicherheit schaffen und den eingeschlagenen Weg stabil fortsetzen.