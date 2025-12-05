Felix Meyer hört auf – Wormersdorf verliert seinen Aufstiegscoach

Nach 914 Tagen ist Schluss - Felix Meyer legt sein Amt nieder. – Foto: LaBima

Nach gut zweieinhalb Jahren endet beim SV Wormersdorf eine prägende Ära: Trainer Felix Meyer legt sein Amt zum 31. Dezember nieder. Der Aufstiegstrainer erklärt seine Gründe – und zeigt sich überzeugt, dass sein Nachfolger bereit ist.

Beim SV Wormersdorf gibt es zur Rückrunde eine Änderung auf der Kommandobrücke. Wie der Verein mitteilte, wird Felix Meyer, seit Sommer 2023 im Amt, sein Trainerengagement zum 31.12.2025 beenden. Der 33-Jährige hatte Wormersdorf in seiner Premierensaison zurück in die Kreisliga A geführt und den Klub sportlich stabilisiert. Aktuell steht die Mannschaft mit 18 Punkten aus 13 Spielen auf dem neunten Tabellenplatz und besitzt ein Polster von fünf Punkten auf die Abstiegsränge. 914 Tage Wormersdorf – eine erfolgreiche Ära endet

Meyers Amtszeit, die am 1. Juli 2023 begann, prägte die sportliche Entwicklung des Vereins nachhaltig. Der direkte Wiederaufstieg, der zwar über ein Entscheidungsspiel, aber letztlich verdient gelang, war das erste große Ausrufezeichen. In der folgenden Saison folgte nicht nur der vorzeitige Klassenerhalt, sondern auch der Einzug ins Pokalviertelfinale. Auch in dieser Spielzeit setzte die Mannschaft unter seiner Regie Highlights: Siege im Pokal gegen den Landesligisten SC Rheinbach und den Bezirksligisten SV Rot-Weiß Merl unterstrichen die positive Entwicklung.