Felix Magath trainiert knapp 50 Nachwuchskicker beim TSV Tutzing Fußball-Feriencamp von Lorenz Göslich · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Besondere Ehre: Felix Magath (Mitte im weißen Hemd) war am Mittwoch als Trainer beim Feriencamp des TSV Tutzing dabei. Sehr zur Freude von Jugendleiter Oliver Küwens (links daneben), Jochen Wagner aus der Abteilungsleitung (4.v.r.), der den Kontakt hergestellt hatte, Bürgermeister Ludwig Horn (ganz hinten r.) sowie aller Trainer und Kinder. – Foto: Andrea Jaksch

Felix Magath kam am Mittwoch zum dreitägigen Feriencamp des TSV Tutzing ins Würmseestadion. Die meisten Fußballer wussten vorher nicht so recht, wen sie da treffen.

Als Felix Magath am Mittwochvormittag zur Tür hereinkommt, wird es laut im großen Raum des Freizeitclubs JM. Applaus, aufgeregtes Getuschel – dabei wussten die wenigsten der jungen Teilnehmer am Fußballferiencamp des TSV Tutzing bis eben so ganz genau, wen sie da eigentlich vor sich haben würden. Die Organisatoren der Fußballabteilung des TSV hatten Abhilfe geschaffen und zuvor eine Dokumentation über den früheren Bundesliga-Profi, Nationalspieler und Meistertrainer gezeigt. Auch der Spitzname „Quälix“, den ihm seine fordernden Trainingsmethoden eingebracht hatten, kam nicht zu kurz. Als der Film zu Ende ist und Magath gemeinsam mit Jochen Wagner den Raum betritt, ist längst klar: Das hier ist Fußballgeschichte zum Anfassen. Dass ausgerechnet das dreitägige Camp in Tutzing zur Zwischenstation für einen der bekanntesten deutschen Trainer wurde, hat mit persönlichen Verbindungen zu tun. Wagner, langjähriger Studienleiter der Evangelischen Akademie Tutzing und inzwischen wieder in der Fußballabteilung des TSV tätig, hatte den Kontakt hergestellt. Auch Bürgermeister Ludwig Horn schaute vorbei. „Das ist ja der Oberhammer“, entfuhr es ihm angesichts dessen, was die Abteilung auf die Beine gestellt hatte. „Das kann nur der TSV Tutzing leisten.“