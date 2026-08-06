Felix Magath trainiert knapp 50 Nachwuchskicker beim TSV Tutzing

Felix Magath kam am Mittwoch zum dreitägigen Feriencamp des TSV Tutzing ins Würmseestadion. Die meisten Fußballer wussten vorher nicht so recht, wen sie da treffen.
Als Felix Magath am Mittwochvormittag zur Tür hereinkommt, wird es laut im großen Raum des Freizeitclubs JM. Applaus, aufgeregtes Getuschel – dabei wussten die wenigsten der jungen Teilnehmer am Fußballferiencamp des TSV Tutzing bis eben so ganz genau, wen sie da eigentlich vor sich haben würden. Die Organisatoren der Fußballabteilung des TSV hatten Abhilfe geschaffen und zuvor eine Dokumentation über den früheren Bundesliga-Profi, Nationalspieler und Meistertrainer gezeigt. Auch der Spitzname „Quälix“, den ihm seine fordernden Trainingsmethoden eingebracht hatten, kam nicht zu kurz. Als der Film zu Ende ist und Magath gemeinsam mit Jochen Wagner den Raum betritt, ist längst klar: Das hier ist Fußballgeschichte zum Anfassen.
Dass ausgerechnet das dreitägige Camp in Tutzing zur Zwischenstation für einen der bekanntesten deutschen Trainer wurde, hat mit persönlichen Verbindungen zu tun. Wagner, langjähriger Studienleiter der Evangelischen Akademie Tutzing und inzwischen wieder in der Fußballabteilung des TSV tätig, hatte den Kontakt hergestellt. Auch Bürgermeister Ludwig Horn schaute vorbei. „Das ist ja der Oberhammer“, entfuhr es ihm angesichts dessen, was die Abteilung auf die Beine gestellt hatte. „Das kann nur der TSV Tutzing leisten.“
Magath selbst hielt sich mit großen Reden zurück, ließ aber in ein paar knappen Sätzen seine fußballerische Philosophie durchblicken. „Das Schöne am Fußball, am Sport ist, dass jeder seine Position hat“, sagte er, „dass jeder nach seinen Fähigkeiten eingesetzt werden kann“. Talent allein reiche nicht, so seine Überzeugung – entscheidend seien „charakterliche Eigenschaften“: der Wille, dranzubleiben, auch wenn man müde sei. Auch die Eltern könnten dabei unterstützen. Dass ihm die Bewegung der Jugend am Herzen liegt, unterstrich er nicht nur mit seiner Anwesenheit, sondern auch mit einem Verweis auf eine Oldenburger Initiative für herzkranke Fußballspieler, bei der positive gesundheitliche Effekte belegt worden seien. Fußball eigne sich dafür offenbar besser als viele andere Sportarten.
Auf dem Platz selbst zeigte sich, warum die knapp 50 Kicker aus der D-, E- und F-Jugend des TSV trotz der Ferien freiwillig früh aufgestanden waren. Die Organisatoren hatten vier Stationen aufgebaut, an denen – auch mit Magath – fleißig trainiert wurde. Bis Freitag läuft das Camp im Würmseestadion noch. Den Kindern und Jugendlichen dürfte der Besuch von Felix Magath dabei lange in Erinnerung bleiben – zumal sie nun genau wissen, wen sie da getroffen haben. Lorenz Goslich