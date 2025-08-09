Felix Magath kehrt als Sportvorstand in die Heimat zurück

Der Verwaltungsrat des SV Viktoria Aschaffenburg hat das Vorstandsteam einstimmig erweitert. Neben Marion Münz (Finanzen) und Ludwig Münz (Spieltagsorganisation) gehören nun auch Matthias Hartmann (Vorstandsvorsitzender) und der gebürtige Aschaffenburger Felix Magath (Sportvorstand) dem Gremium an. Zudem wird Marco Fecher zunächst beratend für die Bereiche Jugend und Vereinsorganisation tätig.
Der Verein vom bayerischen Untermain, der bis einschließlich der Saison 2011/12 dem Hessischen Fußball-Verband angehörte, will sich damit breiter aufstellen. Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Jürgen Rösch (Marketing/Vertrieb), der „bis zur Neubesetzung sowie zur geordneten Übergabe an den noch zu benennenden Nachfolger weiterhin unterstützend zur Verfügung stehen“ wird.
„Wir danken Jürgen Rösch für sein Engagement und seinen Einsatz und begrüßen Matthias Hartmann und Felix Magath! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“, heißt es in der Vereinsmitteilung.
Hartmann kehrt als Vorstandsvorsitzender zurück und plant „die Einführung einer klaren Personal- und Handlungsstruktur“. Magath wird „als Sportvorstand die sportliche Entwicklung des Gesamtvereins vorantreiben“ und kehrt „ehrenamtlich in seine Heimatstadt zurück“. Fecher soll die „Umstrukturierungsmaßnahmen maßgeblich mit gestalten“.
Alle neuen Verantwortlichen werden sich in einer noch in diesem Jahr anstehenden Mitgliederversammlung zur Wiederwahl bzw. Neuwahl stellen. Der Verein betont, der „Weg der finanziellen Konsolidierung soll weiter fortgesetzt werden“, zudem sollen „die Werte Regionalität und Jugendförderung im Mittelpunkt des Handelns der Vereinsverantwortlichen stehen“.