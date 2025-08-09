Felix Magath kehrt als Sportvorstand in die Heimat zurück

Der Verwaltungsrat des SV Viktoria Aschaffenburg hat das Vorstandsteam einstimmig erweitert. Neben Marion Münz (Finanzen) und Ludwig Münz (Spieltagsorganisation) gehören nun auch Matthias Hartmann (Vorstandsvorsitzender) und der gebürtige Aschaffenburger Felix Magath (Sportvorstand) dem Gremium an. Zudem wird Marco Fecher zunächst beratend für die Bereiche Jugend und Vereinsorganisation tätig.

Der Verein vom bayerischen Untermain, der bis einschließlich der Saison 2011/12 dem Hessischen Fußball-Verband angehörte, will sich damit breiter aufstellen. Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Jürgen Rösch (Marketing/Vertrieb), der „bis zur Neubesetzung sowie zur geordneten Übergabe an den noch zu benennenden Nachfolger weiterhin unterstützend zur Verfügung stehen“ wird.

„Wir danken Jürgen Rösch für sein Engagement und seinen Einsatz und begrüßen Matthias Hartmann und Felix Magath! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“, heißt es in der Vereinsmitteilung.