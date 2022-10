Felix Krauser über die Lebensschule Schiedsrichter Was macht den Job aus? Wie geht man mit heiklen Entscheidungen um? Wie kommt man überhaupt zum schwersten Job auf dem Platz? Diese und viele andere Fragen beantwortet uns Gruppenliga Schiedsrichter Felix Krauser.

Eddersheim. Als Torwart begann Felix Krauser in jungem Alter seine Fußballerkarriere. Doch als ab der C-Jugend auf die großen Tore gespielt wurde, beendete er seine Torwartkarriere aufgrund seiner Körpergröße. Trotzdem wollte sich der damals 13-Jährige nicht aufgeben und suchte eine andere Möglichkeit, sich weiter an seiner Lieblingssportart zu beteiligen. Im Internet stieß er auf einen Schiedsrichterlehrgang, den er belegte und zum Schiedsrichter ausgebildet wurde. Mittlerweile pfeift der heute 19-Jährige Spiele in der allen hessischen Gruppenligen und stand auch bereits als Assistent in der Verbandsliga an der Seitenlinie.

Die meisten frisch ausgebildeten Schiedsrichter bekommen zu Beginn einen Paten zugeteilt. Diese Paten sind erfahrene Schiedsrichter, die die Neulinge zu ihren ersten Partien begleiten. "Dadurch hat man immer Hilfe und kann sich vor allem auch Tipps geben lassen", sagt Krauser. Auch ihm wurde während seiner Anfänge ein Pate zugeteilt. Am Anfang pfiff der damals 13-Jährige vornehmlich Gleichaltrige, aber häufig auch Ältere. "Damals musst ich mich ein bisschen zurückhalten und musste mir meinen Respekt erarbeiten. Mittlerweile pfeife ich als 19-Jähriger Spieler, die manchmal über zehn Jahre älter als ich sind, aber werde trotzdem respektiert", erzählt Krauser. Der Respekt beruht vor allem auf seinem Umgang mit den Spielern. Er selbst sucht auch während dem Spiel stets das Gespräch, um versucht auf beiden Seiten den Druck herauszunehmen. "Ich würde mich auf dem Platz als Kumpeltyp beschreiben. Ich mag es nicht, wenn Schiedsrichter versuchen, sich selbst in den Mittelpunkt zu spielen und sich "überautoritär" verhalten", beschreibt Krauser.

Jeder erinnern sich an das "Wembley-Tor" 1966 oder das "Bloemfontein-Tor" 2010 und sicherlich wäre niemand bei so einer Entscheidung gerne der verantwortliche Schiedsrichter. Auch Krauser stand schon bei ähnlichen Situationen auf dem Platz und weiß, wie schwer es ist, solche Szenen beurteilen zu müssen. "Wenn es niemand gesehen hat, ist das natürlich schlecht. Dann kannst du nur da stehen und erklären, dass du es nicht gesehen hast und deshalb nicht auf Tor entscheiden kannst", sagt Krauser. In den unteren Ligen wird meist ohne Schiedsrichter-Assistenten gepfiffen. Dadurch kommt es häufiger zu heiklen Entscheidungen, da eine zweite bzw. dritte unparteiische Meinung fehlt. "Wenn du versuchst, Spielern deine Entscheidung zu erklären, auch wenn sie aus ihren Augen falsch ist, trifft man eher auf Verständnis. Kommunikation ist das Wichtigste", macht Krauser deutlich. Schwierige Entscheidungen bringe häufig auch eine emotionalere und aufgeladene Stimmung mit sich. Dabei die Ruhe zu bewahren, ist die Aufgabe des Schiedsrichters. Da ein Schiedsrichter pro Spiel um die 200 Entscheidungen treffen muss, hat er 200 Mal 50% gegen und 50% für sich. Dementsprechend hoch ist das Diskussionspotential, sowohl von Spielern, als auch von Fans und Außenstehenden. "Alles, was von Außen kommt, blendet man irgendwann aus, weil man dagegen eh nichts machen kann. Dass Spieler auf dem Platz emotional sind kann ich verstehen, aber bei allem was persönlich oder beleidigend ist, muss man handeln und klar die Grenze ziehen", sagt Krauser.

Spielvorbereitung als Schiedsrichter

Auch Schiedsrichter bereiten sich auf jedes ihrer Spiele vor. Dabei betrachten sie sich ähnlich wie die Teams, die Tabelle, die einzelnen Spieler, aber vor allem auch die Fairness-Tabelle an. Auch vorherige Aufeinandertreffen beider Mannschaften werden sich angeschaut, um das Aggressionspotenzial einschätzen zu können. Doch auch die Liga wird von den Schiedsrichtern bei der Vorbereitung berücksichtigt. "Wenn ich in der Verbandsliga dabei bin, dann gehe ich davon aus, dass ich mich eher auf das Spiel konzentrieren kann. In der Kreisliga C zum Beispiel ist das fußballerische Niveau natürlich niedriger und es kommt zu mehr Auseinandersetzungen. Das ist natürlich kein Gesetz, aber in einer höheren Liga sollte natürlich das fußballerische Niveau steigen", erklärt Krauser.

"Respekt muss an erster Stelle stehen"

Auch die Vereine können ihren Teil dazu beitragen, denn Schiedsrichtern das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Dazu gehört natürlich in erster Linie Respekt. "Das muss an erster Stelle stehen. Wenn ich zum Gelände komme und der Verein begrüßt uns, schließt uns die Kabine auf, die Kabine ist aufgeräumt und auf dem Tisch steht ein Wasser und eine Banane, dann gehst du unterbewusst schon ganz anders in so ein Spiel rein. Natürlich bist du nicht parteiisch, aber das sind Sachen, die wir, finde ich, einfach verdient haben", sagt Krauser

Der schwerste Job auf dem Platz

Der Job eines Schiedsrichters bringt somit viele schwierige Aufgaben mit sich. Trotzdem sorgen landesweit mehr als 5000 Unparteiische auf Hessens Fußballplätzen für Recht und Ordnung. Wieso so viele Menschen den Job ausüben, hat aus Krausers Sicht viele Gründe: "Ich glaube, wir sind alle Schiedsrichter, weil wir den Sport lieben. Für mich ist das Schiedsrichter sein außerdem eine Lebensschule was Entscheidungen treffen und verkaufen angeht. Was ich auch schön finde ist die Geselligkeit, wenn du einen Sonntag zu dritt mit deinen Kollegen verbringst und nach dem Spiel auch noch mit beiden Teams zusammen etwas trinkst und isst. Für Außenstehende ist das schwer zu begreifen, aber wenn du einmal drin bist, lässt es dich nicht mehr los", schwärmt Krauser. Schlussendlich sollte man nicht vergessen, dass ohne die Schiedsrichter ein Fußballspiel nicht stattfinden kann und wir dankbar sein sollten, dass sich so viele freiwillig dazu melden.