Felix Klingelhöfers Tormannträume sind längst nicht vorbei

Marburg-Biedenkopf. Manchmal braucht es im Fußball keinen großen Masterplan, sondern nur den richtigen Anruf im richtigen Moment. Bei Felix Klingelhöfer war es genau so. Der 24 Jahre alte Torwart aus Rüchenbach bei Gladenbach hatte den leistungsorientierten Fußball im Seniorenbereich eigentlich schon ein Stück weit aus dem Blick verloren, spielte in der A-Liga bei der SG Dautphetal, hatte seine Ambitionen spürbar heruntergeschraubt – und landete wenig später beim FC Gießen in der Hessenliga. Dass diese Geschichte so verlaufen konnte, hat viel mit Stephen Jäckel zu tun. Und mit der Erkenntnis, dass manchmal eben doch noch etwas geht, auch wenn man selbst gar nicht mehr damit rechnet.