Felix ist wieder da und das Tor atmet auf

– Foto: SV Bawinkel

Manchmal braucht ein Verein keinen spektakulären Millionen-Transfer, sondern einfach nur einen Mann, der weiß, wo die eigenen Tornetze hängen. Der SV Bawinkel bekommt genau so einen zurück: Felix Ahlers kehrt nach einem Oberliga-Jahr beim SV Holthausen-Biene an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Es gibt Rückkehrer, die kommen mit großem Tamtam. Und es gibt Rückkehrer, bei denen im Verein einfach alle nicken und sagen: Passt.

Der Torhüter wird künftig wieder das Trikot des SV Bawinkel tragen und ist im Klub alles andere als ein Unbekannter. Bereits in der Vergangenheit war Ahlers ein wichtiger Rückhalt für die Mannschaften des SV Bawinkel und überzeugte dabei mit konstant starken Leistungen.

Felix Ahlers gehört ziemlich eindeutig zur zweiten Kategorie.

Nun schließt sich also der Kreis, beziehungsweise in diesem Fall eher der Fünfmeterraum.

Oberliga-Luft geschnuppert, nun zurück nach Bawinkel

Zuletzt sammelte Ahlers eine Saison lang Erfahrungen in der Oberliga Niedersachsen beim SV Holthausen-Biene.

Dort bekam er das, was man als Torwart in höheren Ligen eben bekommt: Tempo, Druck, Flanken mit eingebauter Flugangst und Stürmer, die keine langen Vorreden mögen.

Mit diesem zusätzlichen Paket im Gepäck kehrt er nun zurück an seine alte Wirkungsstätte und verstärkt künftig wieder das Torhüterteam des SV Bawinkel.

Für die Bawinkeler ist das eine dieser Personalien, die man intern vermutlich mit einem zufriedenen Grinsen abhakt: bekanntes Gesicht, bewährte Qualität, kurze Eingewöhnungszeit.

Willkommen zurück, Felix

Der SV Bawinkel freut sich über die Rückkehr des Schlussmanns und begrüßt Felix Ahlers erneut im Verein.

Oder anders gesagt: Das heimische Tor hat seinen alten Beschützer wieder.

Denn manche Türen gehen im Fußball nie ganz zu, besonders dann nicht, wenn dahinter ein guter Torwart steht.

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