– Foto: FuPa Lüneburg

Felix Flake bleibt über den Sommer hinaus beim TSV Stotel Auch Co-Trainer bleiben an Bord Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 TSV Stotel

Das Trainerteam um Coach Felix Flake wird auch in der nächsten Saison beim TSV Stotel an der Seitenlinie stehen.

Beim TSV Stotel wurde vor Beginn der Rückrunde Nägel mit Köpfen gemacht: Der Verein einigte sich mit Felix Flake, Kai Künning und Claas von Lien auf eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus. Flake übernham in diesem Sommer das Team von Tjark Seidenberg, der mit dem TSV den Klassenerhalt schaffte. Zuvor coachte der 26-Jährige den JFV Unterweser in der Niedersachsenliga.