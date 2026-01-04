Felix Flake bleibt über den Sommer hinaus beim TSV Stotel

Das Trainerteam um Coach Felix Flake wird auch in der nächsten Saison beim TSV Stotel an der Seitenlinie stehen.
Beim TSV Stotel wurde vor Beginn der Rückrunde Nägel mit Köpfen gemacht: Der Verein einigte sich mit Felix Flake, Kai Künning und Claas von Lien auf eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus.
Flake übernham in diesem Sommer das Team von Tjark Seidenberg, der mit dem TSV den Klassenerhalt schaffte. Zuvor coachte der 26-Jährige den JFV Unterweser in der Niedersachsenliga.
"Ich freue mich sehr darüber in der Konstellation weiterzuarbeiten und die angefangene Entwicklung fortsetzen zu können. Wir wollen und müssen uns auf allen Ebenen weiterentwickeln um eine bessere Rückrunde und einen bessere neue Saison zu spielen. Ich bedanke mich für das Vertrauen, da es super viel Spaß macht in dem Verein und mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten", so Flake.
Die Stoteler zeigten in der Bezirksliga zuletzt eine aufsteigende Tendenz und holten aus drei Spielen sieben Punkte. Mit 17 Punkt belegt der Bezirksligist aktuell Rang 14, welcher für den Klassenerhalt reichen würde.