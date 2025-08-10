Felix-Doppelpack bringt Askania in Runde 1 des Landespoka

Die 1. Herren des SV Askania Coepenick haben ihr erstes Pflichtspiel der Saison 2025/26 erfolgreich bestritten. In der Qualifikationsrunde des Cosy-Wasch-Landespokals setzten sich die Coepenicker mit 2:1 bei Steglitz GB durch.
Gegen den Absteiger aus der Kreisliga A, der sich im Sommer stark verändert hat, wollte Askania gleich in den ersten Minuten ein Zeichen setzen. In der 13. Minute gelang das perfekt: Pascal bediente Felix, der zum 1:0 einschob. Danach fehlte jedoch oft die Ruhe im Spielaufbau, um weitere Chancen zu nutzen.
Nach der Pause legte Felix in der 63. Minute per Vorlage von Kapitän Miguel nach. Doch Steglitz nutzte in der 68. Minute eine Unachtsamkeit in der Defensive zum Anschluss. In einer spannenden Schlussphase verhinderte Keeper Robert in der 90.+2 Minute mit einer Glanzparade den Ausgleich.
Durch den Sieg steht Askania in der 1. Hauptrunde und empfängt nun Landesligist Berolina Stralau.
Tore:
0:1 Felix (13., Vorlage Pascal)
0:2 Felix (63., Vorlage Miguel)
1:2 Steglitz GB (68.)