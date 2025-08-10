Felix-Doppelpack bringt Askania in Runde 1 des Landespoka

Die 1. Herren des SV Askania Coepenick haben ihr erstes Pflichtspiel der Saison 2025/26 erfolgreich bestritten. In der Qualifikationsrunde des Cosy-Wasch-Landespokals setzten sich die Coepenicker mit 2:1 bei Steglitz GB durch.

Gegen den Absteiger aus der Kreisliga A, der sich im Sommer stark verändert hat, wollte Askania gleich in den ersten Minuten ein Zeichen setzen. In der 13. Minute gelang das perfekt: Pascal bediente Felix, der zum 1:0 einschob. Danach fehlte jedoch oft die Ruhe im Spielaufbau, um weitere Chancen zu nutzen.