 2026-04-09T03:39:01.720Z

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Felix Bykowski wechselt von den SFE Freiburg zum FC Emmendingen

von BZ/PM · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser
Felix Bykowski
Felix Bykowski – Foto: Verein

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Emmendingen

Der FCE freut sich, seinen ersten externen Neuzugang zur neuen Saison präsentieren zu können. Von den A-Junioren der SF Eintracht Freiburg wechselt deren Kapitän Felix Bykowski ins Elzstadion.

Der 18-jährige, in Freiburg wohnhafte Abiturient ist eine variabel einsetzbares, großes Offensivtalent. Aktuell laboriert er an einer Schulterverletzung, wird zur Saisonvorbereitung im Sommer aber wieder fit sein.Wir freuen uns sehr auf Felix und heißen ihn bereits heute herzlich Willkommen beim FCE.