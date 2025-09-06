Felix Brunner - der Held! R'felden gewinnt Topspiel gegen Künzing

Felix Brunner ist mit seinem Goldenen Tor der Held: Die SpVgg Ruhmannsfelden ist neuer Spitzenreiter der Bezirksliga Ost! Der ehemalige Bayernligist besiegte am Samstag des 9. Spieltages im Spitzenspiel das von Verletzungsproblemen gebeutelte Künzing mit 1:0 - vor knapp 400 Zuschauern. Darüber hinaus holten Grafenau (gegen Obernzell-Erlau), Deggendorf (gegen Hofkirchen) und Garham (gegen Oberpolling) Siege.

Alexander Adam (Trainer, Grafenau): "Insgesamt ein eher schwaches Bezirksliga-Match. In der ersten Halbzeit war der Gegner griffiger und aktiver als wir. Die Führung war deshalb verdient. Nach der Pause hat Obernzell-Erlau zwei Gänge zurück geschaltet. Ohne dass wir uns Hochkaräter herausgespielt haben, waren wir feldüberlegen. Mit unserer ersten Torchance konnten wir aber dann doch den Ausgleich erzielen. Eine Willensleistung - und ein glücklicher Heimsieg."

Holger Stemplinger (Trainer, Garham): "Wie erwartet eine schwere und umkämpfte Partie. Wir haben zunächst nicht in das Spiel gefunden, Oberpolling war in den ersten 30 Minuten etwas aktiver. Dann allerdings hatten wir ein Übergewicht - wobei, noch einmal: Es war kein Leckerbissen: Viele Zweikämpfe, enger und tiefer Platz... In der zweiten Halbzeit haben wir die ein oder andere klare Torchancen liegen gelassen. Und dann musst du eben bis zum Schluss zittern. Letztlich aber ein verdienter Sieg. Respekt an die Mannschaft!"