Felix Brunner - der Held! R'felden gewinnt Topspiel gegen Künzing

Felix Brunner ist mit seinem Goldenen Tor der Held: Die SpVgg Ruhmannsfelden ist neuer Spitzenreiter der Bezirksliga Ost! Der ehemalige Bayernligist besiegte am Samstag des 9. Spieltages im Spitzenspiel das von Verletzungsproblemen gebeutelte Künzing mit 1:0 - vor knapp 400 Zuschauern. Darüber hinaus holten Grafenau (gegen Obernzell-Erlau), Deggendorf (gegen Hofkirchen) und Garham (gegen Oberpolling) Siege.
Alexander Adam (Trainer, Grafenau): "Insgesamt ein eher schwaches Bezirksliga-Match. In der ersten Halbzeit war der Gegner griffiger und aktiver als wir. Die Führung war deshalb verdient. Nach der Pause hat Obernzell-Erlau zwei Gänge zurück geschaltet. Ohne dass wir uns Hochkaräter herausgespielt haben, waren wir feldüberlegen. Mit unserer ersten Torchance konnten wir aber dann doch den Ausgleich erzielen. Eine Willensleistung - und ein glücklicher Heimsieg."
Holger Stemplinger (Trainer, Garham): "Wie erwartet eine schwere und umkämpfte Partie. Wir haben zunächst nicht in das Spiel gefunden, Oberpolling war in den ersten 30 Minuten etwas aktiver. Dann allerdings hatten wir ein Übergewicht - wobei, noch einmal: Es war kein Leckerbissen: Viele Zweikämpfe, enger und tiefer Platz... In der zweiten Halbzeit haben wir die ein oder andere klare Torchancen liegen gelassen. Und dann musst du eben bis zum Schluss zittern. Letztlich aber ein verdienter Sieg. Respekt an die Mannschaft!"
Alois Wittenzellner (Sportlicher Leiter, Ruhmannsfelden): "Ein sehr, sehr konzentrierter Auftritt von uns! Wir haben gegen tiefstehende Gäste gut gespielt. Künzing hat natürlich aufgrund der Verletzungsprobleme sehr kompakt agiert. Weil wir unter anderem auch noch einen Pfostenschuss hatten, ist der Sieg verdient! Ärgerlich ist nur, dass wir die gebotenen Konterschancen nicht sauber fertig gespielt haben. Denn gerade deshalb mussten wir bis zum Schluss zittern."
Andreas Schäfer (Sportkoordinator, Deggendorf): "In der 1. Halbzeit haben wir verdient mit 2:0 geführt, haben es aber versäumt, weitere Treffer nachzulegen. Nach der Pause kam Hofkirchen besser ins Spiel und erzielte nach einem Fehler im Spielaufbau den Anschluss und nach einem Abpraller ist der Ausgleich gefallen. Felix Rem hat alleine vor dem Tormann den Führungstreffer verpasst. Zum Schluss sind wir wieder besser ins Spiel gekommen und haben aufgrund der 1. Halbzeit verdient gewonnen."