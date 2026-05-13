Felix Behrens wechselt zum TSV Wallhöfen

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Der TSV Wallhöfen hat den zweiten Sommerneuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Wie der Verein via Instagram bekanntgab, kehrt Felix „Kippa“ Behrens zu seinem Jugendverein zurück.

Der 28-Jährige verstärkt die Wallhöfener auf der Torwartposition und wechselt nach zehn Jahren beim SV Blau Weiß Bornreihe II zurück zum TSV. Dort trifft er auf einige bekannte Gesichter aus früheren Zeiten.

Der Keeper wechselte 2016 von Schasto zu Bornreihe und spielte seither 124 Mal in der Kreisliga. In der laufenden Saison kamen acht Einsätze hinzu. Ob Behrens in der kommenden Saison dann Kreisliga oder Bezirksliga spielen wird, stellt sich noch heraus. Aktuell steht Wallhöfen auf dem zweiten Platz.