Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Felix Baum lässt FV Breidenbach noch einmal strahlen
Teaser VL MITTE: +++ Für den als Verbandsliga-Absteiger feststehenden FV Breidenbach spielt es sich ganz ungeniert. Die Hinterland-Kicker fertigen ihren Gegner ab und feiern ihren Spielertrainer +++
Wiesbaden-Biebrich. Der FV Breidenbach hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim FV Biebrich mit 6:3 (2:3) gewonnen und trotz des bereits besiegelten Abstiegs eine beeindruckende Leistung gezeigt. „Kompliment für diese Motivation, bis zum Schluss durchzuziehen. Das muss man der Mannschaft hoch anrechnen“, zollte FV-Spielertrainer Felix Baum seinen „Jungs“ großen Respekt.