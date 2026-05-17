Felix Baum lässt FV Breidenbach noch einmal strahlen Teaser VL MITTE: +++ Für den als Verbandsliga-Absteiger feststehenden FV Breidenbach spielt es sich ganz ungeniert. Die Hinterland-Kicker fertigen ihren Gegner ab und feiern ihren Spielertrainer +++ von Redaktion · Heute, 14:32 Uhr · 0 Leser

Auch beim FV Biebrich gewohnt treffsicher: Felix Baum, Spielertrainer des FV Breidenbach, der den Verbandsliga-Absteiger mit zwei Toren und drei Vorlagen zum Auswärtssieg führt. (Archivbild) © Jens Schmidt

Wiesbaden-Biebrich. Der FV Breidenbach hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim FV Biebrich mit 6:3 (2:3) gewonnen und trotz des bereits besiegelten Abstiegs eine beeindruckende Leistung gezeigt. „Kompliment für diese Motivation, bis zum Schluss durchzuziehen. Das muss man der Mannschaft hoch anrechnen“, zollte FV-Spielertrainer Felix Baum seinen „Jungs“ großen Respekt.