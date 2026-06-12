 2026-06-12T06:52:44.557Z

Ligabericht

Felix Baum bleibt Breidenbacher

Teaser GL GI/MR: +++ Der Ex-Spielertrainer bleibt dem Verbandsliga-Absteiger FV Breidenbach treu und verlängert seinen Vertrag als Spieler. Damit geht er im Gunterstal in seine 18. Saison +++

von Redaktion · Heute, 18:24 Uhr · 0 Leser
Felix Baum (rechts, hier im Kreispokal im Zweikampf mit Burak Yilmaz von Türk Gücü Breidenbach) bleibt dem FV Breidenbach als Spieler erhalten. © Jens Schmidt
Felix Baum (rechts, hier im Kreispokal im Zweikampf mit Burak Yilmaz von Türk Gücü Breidenbach) bleibt dem FV Breidenbach als Spieler erhalten. © Jens Schmidt

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Breidenbach
Felix Baum
Felix Baum

Breidenbach. Der Verbandsliga-Absteiger FV Breidenbach hat die wohl wichtigste Personalie für die kommende Saison in der Fußball-Gruppenliga Gießen-Marburg geklärt: Felix Baum bleibt im Gunterstal und wird auch in der neuen Spielzeit weiterhin für „seinen“ Verein auf Torejagd gehen.

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