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Ligabericht
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Felix Baum bleibt Breidenbacher
Teaser GL GI/MR: +++ Der Ex-Spielertrainer bleibt dem Verbandsliga-Absteiger FV Breidenbach treu und verlängert seinen Vertrag als Spieler. Damit geht er im Gunterstal in seine 18. Saison +++
Breidenbach. Der Verbandsliga-Absteiger FV Breidenbach hat die wohl wichtigste Personalie für die kommende Saison in der Fußball-Gruppenliga Gießen-Marburg geklärt: Felix Baum bleibt im Gunterstal und wird auch in der neuen Spielzeit weiterhin für „seinen“ Verein auf Torejagd gehen.