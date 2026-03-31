Feldspieler pariert Elfmeter: Remis im Topspiel!

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Der 14.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

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Was am Wochenende los war

Nach den ersten Punkten am grünen Tisch wollte Grevels gegen Beckerich auch auf dem Platz punkten, dieses Unterfangen gelang am Sonntag aber nicht, man war aber nicht ganz weit weg. In lebhaften zwanzig Schlussminuten der Partie ließ man dem 0:2 sofort das 1:2 folgen. Anstatt aber zum eventuellen Ausgleich zu kommen machte ein Doppelschlag der Gäste alles klar zu ihren Gunsten (1:4).

Im Spitzenspiel trennten sich Brouch und Reisdorf 2:2, wodurch im Aufstiegsrennen alles noch enger zusammenrückt. Nach einer torlosen 1.Halbzeit traf Mikael Da Silva per Volley nach einer scharfen Hereingabe zum 1:0 (55.‘). Während Brouch auf der einen Seite das 2:0 verpasste, glich Reisdorf im Gegenzug aus (1:1, 60.‘). In der Schlussphase sollten sich die Ereignisse überschlagen: der zum Torwart umfunktionierte Abwehrspieler Meirels Mendez parierte einen Reisdorfer Elfmeter (88.‘), kurz danach gelang Portal nach einem weiten Zuspiel das 2:1 (90.‘+1). Doch noch war nicht Schluss, vom Anstoß weg staubte Martins Pereira zum 2:2 ab (90.‘+4).

Der Gewinner des 14.Spieltages der 3.Division dürfte Luna Oberkorn sein. Ein früh von Mendes Da Costa verwandelter Elfmeter (1:0, 13.‘) reichte zum Heimsieg gegen ein starkes Colmar-Berg, das die Oberkorner damit in der Tabelle überholten und sich endgültig im Aufstiegsrennen anmelden. Mit dem gleichen Ergebnis schlug Wilwerwiltz Perlé schon am Samstag. Mann des Tages dort war Schmitz, der kurz nach der Pause nach Assist von Ciden zur Entscheidung zugunsten des FC Kiischpelt traf (1:0, 51.‘).