"Feldspieler geht ins Gästetor": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

– Foto: Mark Bachofer

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Doppelter Spielerwechsel bei Singen, den ich leider nicht eintragen kann, da diverse Spieler im FUPA-Kader nicht aufgeführt sind. Ich bitte um euer Verständnis!

Liveticker von Kevin Kieweg

---

In der 84. Minute beim Spiel TSG Backnang vs. 1. FC Mühlhausen – Endstand: 5:0 (Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr)

Ein Feldspieler geht ins Gästetor, Wechselkontingent erschöpft

Liveticker von Nico Schoch

---

In der Halbzeit beim Spiel 1. FC Normannia Gmünd vs. FC Teningen – Endstand: 2:3 (Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr)

Ich weiß ja nicht, wie man in Teningen aufs Klo geht, aber da musste einer gerade dringend und hatte bereits im Flur seinen kleinen Badener in der Hand. Das glaubt dir wieder kein Mensch.

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

---

Vor dem Spiel SV Eglofs vs. FC Isny (Mo., 10.08.2026, 18:45 Uhr)

Hoffentlich wird das Spiel nicht so trocken wie der Platz.

Liveticker von Valentin Volkwein

________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.



💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

_________________