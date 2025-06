Feldmochinger Frust nach Bezirksliga-Abstieg: „Es fehlt an Struktur"

Feldmoching – Die SpVgg Altenerding hat das Relegationsduell gegen die SpVgg Feldmoching für sich entschieden. Nach dem 2:1-Hinspielerfolg krönten die „Veilchen“ ihre starke Leistung mit einem deutlichen 3:0-Auswärtssieg am Samstag. Dadurch feiern die Altenerdinger den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Für Feldmoching steht der Abstieg in die Kreisliga fest.