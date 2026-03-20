„Feldmoching unter Druck – Sulzemoos will zurück in die Spur“

– Foto: Johann Margreiter

FC Türk S. Garching – TSV Allach München

„Topspiel an der Spitze: Türk Garching will Serie ausbauen“ FC Türk S. Garching (Platz 1, 45 Punkte) ist nach wie vor ungeschlagen. Zuletzt gab es ein 3:0 bei SV Weichs und ein 2:1 gegen TSV Eintracht Karlsfeld II. TSV Allach München (Platz 5, 32 Punkte) unterlag unglücklich 1:2 bei Karlsfeld II, meldete sich aber mit einem 4:0 gegen VfR Garching II zurück.

Morgen, 12:30 Uhr SC Grüne Heide Ismaning Grüne Heide SV Olympiadorf München Olympiadorf 12:30 PUSH

SC Grüne Heide Ismaning – SV Olympiadorf München „Ismaning hofft auf Heimcoup – Olympiadorf will Druck auf Spitze erhöhen“ SC Grüne Heide Ismaning (Platz 7, 28 Punkte) erlebte zuletzt ein Auf und Ab: 4:0 gegen TSV Moosach-Hartmannshofen, danach 2:3 bei TSV 1865 Dachau II. SV Olympiadorf München (Platz 2, 39 Punkte) ist weiter in Topform: 5:0 bei SpVgg Feldmoching und 6:1 gegen TSV Arnbach.

Heute, 19:30 Uhr SV Weichs SV Weichs TSV 1865 Dachau Dachau 65 II 0 0 PUSH

SV Weichs – TSV 1865 Dachau II „Weichs will den Anschluss halten – Dachau II auf dem Vormarsch“ SV Weichs (Platz 11, 15 Punkte) wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen TSV Moosach-Hartmannshofen und zuvor ein 0:3 gegen Tabellenführer FC Türk S. Garching. Dachau II (Platz 8, 22 Punkte) reist mit Rückenwind an: Die letzten beiden Spiele endeten 3:2 gegen SC Grüne Heide Ismaning und 3:2 bei TSV Arnbach.

TSV Eintracht Karlsfeld II – TSV Moosach-Hartmannshofen „Karlsfeld II will Abstand nach unten wahren“ TSV Eintracht Karlsfeld II (Platz 10, 17 Punkte) zeigte zuletzt Licht und Schatten: 2:1 gegen TSV Allach München, dann 1:2 bei FC Türk S. Garching. TSV Moosach-Hartmannshofen (Platz 12, 11 Punkte) verlor 0:4 bei SC Grüne Heide Ismaning und spielte 1:1 bei SV Weichs.

Heute, 20:00 Uhr SV Lohhof SV Lohhof VfR Garching VfR Garching II 20:00 PUSH

SV Lohhof – VfR Garching II „Lohhof will Spitzenplatz festigen – Garching II in Not“ SV Lohhof (Platz 3, 39 Punkte) ist seit zwei Spielen siegreich: 2:0 gegen FSV Harthof München und 3:1 bei SV Sulzemoos. VfR Garching II (Platz 13, 6 Punkte) konnte zwar überraschend 2:1 gegen SV Sulzemoos gewinnen, unterlag danach aber 0:4 bei TSV Allach München.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SpVgg Feldmoching Feldmoching SV Sulzemoos Sulzemoos 15:00 PUSH

SpVgg Feldmoching – SV Sulzemoos „Feldmoching unter Druck – Sulzemoos will zurück in die Spur“ SpVgg Feldmoching (Platz 9, 18 Punkte) musste zuletzt zwei klare Niederlagen einstecken: 0:5 gegen SV Olympiadorf München und 1:5 bei FSV Harthof München. SV Sulzemoos (Platz 6, 29 Punkte) verlor überraschend 1:2 bei VfR Garching II und danach 1:3 gegen SV Lohhof.

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr TSV Arnbach TSV Arnbach FSV Harthof München FSV Harthof 14:30 PUSH