Feldmann geht – Engin neuer Chefcoach, plus vier Neue

Personalkarussell beim BFC Preussen II: Nachdem bekannt wird, dass die Fußballabteilung neu aufgestellt wird (FuPa berichtet) ,gibt es weitere News vom Landesliga-Staffel-1-Ligisten aus Lankwitz:

Ex-Stürmer Vahit Engin (drei Spiele drei Siege als Interimscoach) wird zum neuen Cheftrainer ernannt. Er löst den im Dezember zurückgetretenen René Wendl ab. Co ist Christian Müller. Eine weitere Personalie überrascht: Der langjährige Stürmer Dan Feldmann, der maßgeblich zum Aufstieg sowie zu zwei Pokalsiegen 2023 und 2024 beiträgt, verlässt den Landesligisten in Richtung unbekannt.