Feldmann geht – Engin neuer Chefcoach, plus vier Neue

News aus Lankwitz: Ein ehemaliger Spieler wird neuer Cheftrainer, ein langjähriger Stürmer verlässt Landesligist Preussen II – vier Ehemalige laufen in der Rückrunde auf. Das bestätigt der stellvertretende Abteilungsleiter Ali Stolzenberg gegenüber FuPa Berlin
Neuer Trainer, vier Neuzugänge und einen Weggang
Personalkarussell beim BFC Preussen II: Nachdem bekannt wird, dass die Fußballabteilung neu aufgestellt wird (FuPa berichtet) ,gibt es weitere News vom Landesliga-Staffel-1-Ligisten aus Lankwitz:
Ex-Stürmer Vahit Engin (drei Spiele drei Siege als Interimscoach) wird zum neuen Cheftrainer ernannt. Er löst den im Dezember zurückgetretenen René Wendl ab. Co ist Christian Müller. Eine weitere Personalie überrascht: Der langjährige Stürmer Dan Feldmann, der maßgeblich zum Aufstieg sowie zu zwei Pokalsiegen 2023 und 2024 beiträgt, verlässt den Landesligisten in Richtung unbekannt.
Zudem verstärken Alexander Wuthe (FSV Bernau), Joshua Nweke (Inter II), Karim Ahmad (Angermünder FC) und Ali Hammoud die Mannschaft für den Abstiegskampf. Kurios: Alle haben eine Lankwitzer Vergangenheit.
Lankwitzer kämpfen um den Abstieg
Preussen II steht aktuell über dem Strich, hat jedoch nur drei Punkte Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz
