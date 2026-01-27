 2026-01-20T07:14:11.657Z

Transfers
Archiv: Dan Feldmann und Vahit Engin im Rücken
Archiv: Dan Feldmann und Vahit Engin im Rücken – Foto: Verein

Feldmann geht – Engin neuer Chefcoach, plus vier Neue

Landesligist BFC Preussen II veröffentlicht Veränderungen für die Rückrunde in der Staffel 1

News aus Lankwitz: Ein ehemaliger Spieler wird neuer Cheftrainer, ein langjähriger Stürmer verlässt Landesligist Preussen II – vier Ehemalige laufen in der Rückrunde auf. Das bestätigt der stellvertretende Abteilungsleiter Ali Stolzenberg gegenüber FuPa Berlin

Neuer Trainer, vier Neuzugänge und einen Weggang

Personalkarussell beim BFC Preussen II: Nachdem bekannt wird, dass die Fußballabteilung neu aufgestellt wird (FuPa berichtet) ,gibt es weitere News vom Landesliga-Staffel-1-Ligisten aus Lankwitz:

Ex-Stürmer Vahit Engin (drei Spiele drei Siege als Interimscoach) wird zum neuen Cheftrainer ernannt. Er löst den im Dezember zurückgetretenen René Wendl ab. Co ist Christian Müller. Eine weitere Personalie überrascht: Der langjährige Stürmer Dan Feldmann, der maßgeblich zum Aufstieg sowie zu zwei Pokalsiegen 2023 und 2024 beiträgt, verlässt den Landesligisten in Richtung unbekannt.

Zudem verstärken Alexander Wuthe (FSV Bernau), Joshua Nweke (Inter II), Karim Ahmad (Angermünder FC) und Ali Hammoud die Mannschaft für den Abstiegskampf. Kurios: Alle haben eine Lankwitzer Vergangenheit.

Lankwitzer kämpfen um den Abstieg

Preussen II steht aktuell über dem Strich, hat jedoch nur drei Punkte Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz

Hier die FuPa Profile

Vahit Engin Christian Müller Alex Wuthe Joshua Nweke Karim Ahmad Ali Hammoud

Johann Gajda, Ali Stolzenberg, Vahit Engin und Rommel Abou-Chaker
Johann Gajda, Ali Stolzenberg, Vahit Engin und Rommel Abou-Chaker – Foto: Verein

Infos, Daten und News vom BFC Preussen II

Alles über die Landesliga-Staffel 1 hier

farAutor