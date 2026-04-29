Feldkirchen bleibt nach Sieg gegen Putzbrunn im Aufstiegsrennen

Nach elf Minuten ist das Spiel gelaufen: Feldkirchen (Saman Nerwai, rechts) bleibt dem TSV Grafing auf den Fersen. – Foto: Dieter Michalek

Wollte man dieses Heimspiel des TSV Feldkirchen gegen den Putzbrunner SV in der Kreisklasse 6 aus Sicht der Gastgeber in einer einzigen Szene zusammenfassen, müsste man hierzu in die zehnte Minute springen. In dieser Situation haben die Platzherren gerade den Ball erobert, den Deniz Balik nun am Fuß führt – ehe er 25 Meter vor dem Gehäuse aus halblinker Position einfach mal draufhält. Und wie!

Denn als hätte der Feldkirchner Dynamit im Schuh, zischt das Spielgerät wie ein von Robin Hood geschossener Pfeil in den rechten Torwinkel – sehenswert für die immerhin 100 Zuschauer in Feldkirchen, unhaltbar für PSV-Keeper Martin Weidlich. Dieser Sonntagsschuss ist bereits das 2:0 für den TSV, der keine 60 Sekunden später sogar noch einen dritten Treffer nachlegt. Nach elf Minuten ist dieses Spiel somit so gut wie gelaufen; am Ende gewinnt der Aufsteiger aus Feldkirchen klar mit 4:1.

„Ich bin sehr zufrieden, wie es für uns gelaufen ist“, konstatiert Heim-Trainer Florian Englert – ein Satz, den er auch für die ganze bisherige Saison so formulieren könnte. Denn als Liganeuling mischt seine Mannschaft noch kräftig im Aufstiegsrennen mit: Nur einen Punkt liegt Feldkirchen als Tabellendritter hinter dem TSV Grafing und dem Relegationsplatz. „Wenn die patzen sollten, dann wollen wir da sein“, sagt Florian Englert.

Fernab der Spitzenplätze rangiert dagegen der Tabellenneunte Putzbrunner SV – und das, obwohl der Club seit Jahresbeginn fünf Siege und ein Remis geholt hat. Durch diese Erfolgsserie hat das Team von Trainer Markus Holdinger mittlerweile alle Abstiegssorgen abgeschüttelt. „Für uns geht es jetzt noch darum, die Runde ordentlich zu Ende zu spielen und schon in Richtung nächste Saison zu schauen“, sagt der Coach.

Die erste Niederlage seines Teams in diesem Jahr erklärt Holdinger kurz und knapp: „Wenn du nach zwölf Minuten 0:3 hinten liegst, dann bist du raus aus dem Spiel.“ Ursächlich für die entscheidende Anfangsviertelstunde sei dabei Folgendes gewesen, moniert der Trainer: „Wir haben den Start einfach komplett verpennt.“

Und das wiederum bestrafen die Gastgeber mit einer Eiseskälte vor dem Tor, die so gar nicht zu den frühlingshaften Außentemperaturen passt. Den ersten Streich besorgt TSV-Kapitän Sebastian Reitmayer, der nach einem Ballgewinn und schöner Kombination zum 1:0 trifft. Gefühlt im nächsten Angriff feuert Deniz Balik dann jenes Geschoss in den Winkel, das sein Trainer hinterher zum „Tor des Tages“ küren wird. Und nur kurz darauf legt Jonas Maß noch das 3:0 nach. Dies ist zugleich der Halbzeitstand, auch weil Putzbrunn kurz vor der Pause einen Foulelfmeter vergibt. Den von Benedikt Rößler nicht eben stramm geschossenen Strafstoß kann Torwart Florian Schlicht nicht nur parieren, sondern sogar festhalten.

Nach dem Seitenwechsel bleiben die Putzbrunner trotz des Rückstands bemüht und sind laut ihrem Trainer die überlegene Mannschaft. Allein Zählbares springt erst in der 77. Minute heraus, als Vitus Jäger nach einem Eckball das 1:3 gelingt. Kurz darauf sieht sein eben erst eingewechselter Teamkollege Rubin Hubauer eine laut Holdinger „absolut berechtigte“ Rote Karte wegen Beleidigung des Schiedsrichters. Und einige Minuten nach dem Platzverweis erzielt der eingewechselte Ghabar Hosseini schließlich noch den letzten Treffer dieses Nachmittags zum 4:1-Endstand. (ps)

TSV Feldkirchen – Putzbrunner SV 4:1 (3:0) TSV: Schlicht, Könitz, Reisinger (70. Hosseini), Heidegger, Reitmayer, Maß, Merrath, Bayerl (35. Evers), Noorzai, Zengler (75. V. Balik), D. Balik (70. Gärtner). PSV: Weidlich, Do. Stacheter, Sonneck (30. Nerwai), Mempel, Morais (79. Hubauer), Rößler, Oehmen, Freytag-Schönwalde, Höhl (64. Akbulut), Gries, Jäger. Rot: Hubauer (85.; Beleidigung). Tore: 1:0 Reitmayer (8.), 2:0 Balik (10.), 3:0 Maß (11.), 3:1 Jäger (77.), 4:1 Hosseini (89.). Schiedsrichter: Thomas Sonnleitner (Lenggrieser SC) – Zuschauer: 100.