Feldafings Neuzugang mit Dreierpack – Fischer überzeugt in Herrsching: „Er wird uns weiterhelfen“

„Es war ein guter erster Test“, bilanzierte Jürgen Mergner. Der Cheftrainer von Kreisklasse-Aufsteiger TSV Feldafing sah eine muntere Vorbereitungspartie, am Ende musste sich die Elf vom Starzenbach auswärts bei der DJK Darching knapp mit 4:5 geschlagen geben. In dem auf dreimal 35 Minuten angelegten Test wechselten beide Teams viel durch und begegneten sich über weite Strecken auf Augenhöhe. „Uns ging es darum, viel ausprobieren und Einsatzzeiten gleichmäßig zu verteilen. Das Ergebnis ist zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung ohnehin noch nicht aussagekräftig“, erklärte der Coach.

Hofmann war erst in der vergangenen Woche vom Nachbarverein SC Pöcking-Possenhofen gekommen, die Spielberechtigung erhielt der Angreifer wenige Stunden vor Anpfiff. Seinem Debüt-Tor ließ der Neu-Feldafinger zwei weitere Treffer folgen und war auch am vierten Treffer, als er ein Eigentor provozierte, maßgeblich beteiligt. Die klare Leistungssteigerung der Gäste mündete im 4:4, Darching behielt allerdings das letzte Wort und erzielte kurz vor Schluss den 5:4-Siegtreffer.

Feldafings Anfangsformation tat sich im Duell der beiden Kreisklassisten zunächst noch schwer. Mergner: „Man hat im Vergleich zur A-Klasse schon einen Unterschied gemerkt. Besonders vom Körperlichen her, Darching war aggressiv und handlungsschnell.“ So gingen die Gastgeber früh mit 1:0 in Führung und führten zu Beginn des zweiten Drittels mit 3:1. Zwischenzeitlich für Feldafing ausgeglichen hatte Neuzugang Mathis Hofmann, der neben dem jungen Außenverteidiger Leo Hofbauer besonders zu überzeugen wusste.

TSV FFB West – TSV Herrsching 4:1 (3:0)

„Nicht so gut angefühlt“ hat sich der Start von Herrschings Fußballern in die Sommer-Vorbereitung für Trainer Florian Schober. Am Sonntag unterlagen die Ammerseer im Test beim TSV FFB West mit 1:4 (0:3). „Diese erste Bestandsaufnahme hat Vor- und Nachteile. In jedem Fall wurde uns aufgezeigt, dass wir noch einiges tun müssen“, sagte der Übungsleiter, der den TSV Herrsching in diesem Sommer übernommen hat. Zudem gab die Partie schon einen Vorgeschmack auf die Punktrunde, schließlich werden beide Teams auch in der A-Klasse 1 aufeinandertreffen.

Die Gastgeber präsentierten sich besonders im ersten Spielabschnitt klar überlegen, zur Halbzeit führte Bruck West bereits mit 3:0. Nach dem 0:4 kurz nach Wiederanpfiff steigerte sich Herrsching im zweiten Durchgang. Neuzugang Daniel Fischer deutete in der 89. Minute seine Klasse an, indem er den Ehrentreffer erzielte. Der 35-Jährige fungiert ab sofort nicht nur als Torgarant, sondern auch als ergänzender Spielertrainer auf dem Feld. „Daniel ist eine ganz wichtige Personalie für uns. Er wird uns in vielerlei Hinsicht weiterhelfen“, erklärt Schober.