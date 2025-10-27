Feldafing verliert unglücklich – Andechs zerlegt Benediktbeuren – SGS im Höhenflug

„Hier gibt es keinen Schönheitspreis, besonders kurz vor der Winterpause“, betonte Höhenrains Trainer Christian Sedlmeier nach dem wichtigen Dreier gegen den TSV Feldafing am Sonntag. „Der Sieg war vielleicht ein bisschen glücklich, aufgrund der kämpferischen Leistung aber nicht unverdient“, brachte es der FSV-Coach auf den Punkt. Die größeren Spielanteile verbuchten von Beginn an die Gäste aus Feldafing, dennoch ging Höhenrain schon früh in Führung. Max Feirer hatte den Ball hoch erobert und Torschütze Andreas Mühr bedient. Feldafing ließ sich davon jedoch nicht beirren und drückte auf den Ausgleich. Mehrfach musste ein FSV-Bein in letzter Sekunde retten, Raphael Fentzloff scheiterte zudem an der Latte. Die glückliche Pausenführung bauten die Höhenrainer nach dem Seitenwechsel in Überzahl dann sogar aus. Der gelb vorbelastete Luis Schäffler war wegen eines Fouls zuvor mit einer Zeitstrafe belegt worden, so schnürte Andreas Mühr eiskalt seinen Doppelpack. Feldafing gelang trotz zahlreicher Möglichkeiten nur noch der Anschlusstreffer durch Fabian Pfeffer – das Pech klebt der Elf von Trainer Jürgen Mergner im Moment am Schuh. „Es ist unglaublich, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft“, fand der Coach.

So schnell kann es in der Kreisklasse gehen: Der TSV Erling-Andechs dreht im Herbst plötzlich auf und steht nach schwachem Saisonstarts nun über dem Strich. Die Fußballer von der Machtlfinger Straße fuhren am Samstag einen 5:0-Kantersieg gegen ersatzgeschwächte Gäste aus Benediktbeuern ein – in allen Belangen „ein verdienter Dreier“, so Spielertrainer Kevin Enzi. Von Beginn an präsentierten sich die Hausherren ausgesprochen spielfreudig und gingen durch Jakob Sontheim bereits in der dritten Minute in Führung. Stefan Wohlmuth erhöhte Mitte der ersten Hälfte auf 2:0. „Die ersten beiden Tore waren sehr schöne Spielzüge“, lobte Enzi. Ein herrlicher direkter Freistoß von Leo Metz zum 3:0 sorgte nach einer halben Stunde schon für die Vorentscheidung. Im zweiten Spielabschnitt schraubten Ludwig Metz und Vincenzo Orlando das Endresultat noch auf 5:0.

SpFrd Bichl – SG Starnberg/Söcking⇥0:3 (0:1) Tore: 0:1 Hartung (32.), 0:2 Hüther (90.+1), 0:3 Funk (90.+3)

Es scheint, als könnten Starnbergs Fußballer im Moment gar nicht verlieren. Einen Dreier nach dem anderen fährt die Spielgemeinschaft in den letzten Wochen ein, auch die Sportfreunde Bichl konnten den unglaublichen Lauf am Sonntag nicht stoppen. Co-Trainer Sascha Grießhammer war trotz des deutlichen 3:0-Auswärtserfolgs mit der Leistung nicht vollends zufrieden. „Es war ein schwieriges Spiel. Wir waren mit der taktischen Umsetzung nicht wirklich einverstanden“, analysierte der Coach. Louis Hartung brachte die Gäste zur Pause verdient mit 1:0 in Führung. Weil die Starnberger den zweiten Treffer jedoch lange nicht zustande brachten, blieb die Partie bis in die Schlussphase hinein offen. „Der Gegner hatte keine wirklichen Chancen. Wir hätten den Sack schon früher zumachen müssen“, betonte Grießhammer. Per Doppelschlag in der Nachspielzeit gestalteten Valentin Hüther und Felix Funk das Endresultat dann aber doch noch komfortabel.

SC Pöcking-P. – SV Eurasburg-B. ⇥3:2 (0:0) Tore: 1:0 Yousseffi (46.), 2:0 Anzill (48.), 2:1 Stumpf (51.), 3:1 Yousseffi (90.), 3:2 Kerschbaumer (90.+2/HE) – Gelb-Rot: Dickel/SCPP (90.+5, Schubsen)

Die Durststrecke des SC Pöcking-Possenhofen hat endlich ein Ende. Nach zuvor fünf sieglosen Spielen in Folge entschied der SCPP das Kellerduell gegen den SV Eurasburg-Beuerberg mit 3:2 für sich. „Es fühlt sich sehr gut an, endlich mal wieder gewonnen und den letzten Platz verlassen zu haben“, sagte Trainer Daniel Flath erleichtert. Im ersten Durchgang ging es hin und her, Tore wollten aber nicht fallen. In der Halbzeitpause brachte Flath mit Nawid Yousseffi, Felix Walter und Philipp Fliedner drei A-Jugendliche– und bewies damit ein glückliches Händchen. Yousseffi traf unmittelbar nach Wiederanpfiff nach Zuspiel von Walter zum 1:0, kurz darauf erhöhte Leopold Anzill auf 2:0. Die Gäste verkürzten noch einmal, in der 90. Minute sorgte aber erneut der schnelle Yousseffi für die Entscheidung. „Ich hoffe, er macht so weiter“, sagte Flath über den Matchwinner. Eurasburgs erneuter Anschlusstreffer war nur noch Ergebniskosmetik.