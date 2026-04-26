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Ligabericht
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Fejzovic führt FC Cleeberg zum Derbysieg gegen SG Waldsolms
Teaser GL GI/MR: +++ Ein Hattricker entscheidet das eine Nachbarschaftsduell in der Fußball-Gruppenliga für seine Farben. In einem anderen Derby behält der SC Waldgirmes U23 die Oberhand +++
Wetzlar. In einem intensiven Derby der Fußball-Gruppenliga hat sich der FC Cleeberg mit 3:2 gegen die formstarke SG Waldsolms durchgesetzt. Die U23 des SC Waldgirmes gewann mit 2:1 gegen den FC Burgsolms.