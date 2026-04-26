 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Fejzovic führt FC Cleeberg zum Derbysieg gegen SG Waldsolms

Teaser GL GI/MR: +++ Ein Hattricker entscheidet das eine Nachbarschaftsduell in der Fußball-Gruppenliga für seine Farben. In einem anderen Derby behält der SC Waldgirmes U23 die Oberhand +++

von Redaktion · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Matchwinner für den FC Cleeberg: Adis Fejzovic (r.) erzielt beim 3:2-Erfolg im Derby gegen die SG Waldsolms und David Sluka drei Tore für die „Raubritter“. © Isabel Althof
Matchwinner für den FC Cleeberg: Adis Fejzovic (r.) erzielt beim 3:2-Erfolg im Derby gegen die SG Waldsolms und David Sluka drei Tore für die „Raubritter“. © Isabel Althof

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Wetzlar. In einem intensiven Derby der Fußball-Gruppenliga hat sich der FC Cleeberg mit 3:2 gegen die formstarke SG Waldsolms durchgesetzt. Die U23 des SC Waldgirmes gewann mit 2:1 gegen den FC Burgsolms.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.