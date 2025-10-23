Feinschmecker-Menü um die Spitzenposition

Beide Trainer gelten als feine Zungen ihres Fachs, die wissen, wie man taktische Zutaten zu einem stimmigen Menü kombiniert. „Er gehört zu den Trainern, mit denen ein Austausch immer toll ist“, sagt Kummer über seinen Eichsfelder Kollegen. „Wir können auch mal abseits des Wettkampfs Fragen diskutieren, die eher auf Mannschaftsführung zurückzuführen sind. Aber vor dem Spitzenspiel gab es keinen Austausch – unser Verhältnis ist von beidseitig hoher Wertschätzung geprägt.“

Taktische Menüwahl: Offensivbuffet vs. Ergebnisgerichte

Sportlich unterscheidet sich der Geschmack beider Teams deutlich: Während Eichsfeld in dieser Saison vor allem auf reduzierte, aber hoch effiziente Kost setzt – 15:6 Tore bei acht Spielen, viele knappe, aber vollmundige Siege – bietet SCHOTT Jena Woche für Woche ein üppiges Offensivmenü: 33 erzielte Tore, aber auch 15 Gegentreffer, lassen die Zuschauer regelmäßig an einem 5-Gänge-Spektakel teilnehmen.

Kummer sieht das gelassen: „Es ist vielleicht etwas mehr Offensivspektakel als letztes Jahr. Es ist ein gutes Gefühl fürs Team, stets in der Lage zu sein, zwei und mehr Tore pro Spiel erzielen zu können. Das wissen auch die Gegner.“ Dennoch schmeckt ihm die Defensive nicht immer: „Wir können da noch stabiler werden und ärgern uns natürlich über jedes Gegentor. Dass wir mehr ins Risiko gehen, würde ich allerdings nicht sagen – die Gegentore sind oft individuelle Fehler. Da fehlt manchmal die resolute, einfache Lösung.“

Eichsfelds Küchenchef Erkner hingegen setzt auf weniger Würze, aber perfekte Balance:

„Das hat zwei Gründe“, erklärt er. „Zum einen haben wir in den letzten Jahren mit viel Spektakel den ein oder anderen Punkt liegen lassen. Deshalb war es ein Ansatz, mehr Spielkontrolle zu haben, weniger Chancen zuzulassen – das gelingt uns gut. Zum anderen müssen wir ehrlicherweise sagen, dass wir zu viele Hochkaräter liegenlassen. An der Torausbeute müssen wir arbeiten. Aber es ist auch eine Qualität, Spiele trotzdem zu gewinnen, weil wir als Team sehr gut verteidigen.“

Vorspeise: Respekt – Hauptgang: Leidenschaft

Trotz Tabellenführung sieht sich Erkner eher als Gast mit leichter Unterzahl in der Küche: „Wir fühlen uns trotz des Tabellenstandes in der Außenseiterrolle, weil unsere Personallage extrem angespannt ist. SCHOTT Jena ist eine Topmannschaft und ein Meisterschaftsaspirant. Wir stellen uns auf ein hartes, intensives Spiel ein. Oft wissen wir erst kurz vor dem Anpfiff, wer einsatzfähig ist – dementsprechend entsteht der Matchplan erst in letzter Minute.“

Kummer hingegen hat Appetit auf die Tabellenspitze: „Wir sind derzeit gut drauf, haben seit dem Arnstadt-Spiel nicht mehr verloren und sind selbstbewusst, am Wochenende die Ligaspitze zu erklimmen. Eichsfeld ist ein tolles Team, spielerisch hervorragend und von Dennis perfekt eingestellt. Das Spiel wird dem Prädikat Spitzenspiel sicherlich würdig werden.“

Beide Küchen auf Entwicklungskurs

Dass beide Teams seit der Vorsaison ihr Rezept weiter verfeinert haben, schmeckt ihren Fans besonders gut. „Die Entwicklung der Mannschaft ist gut“, so Kummer. „Junge Spieler entwickeln sich, wir haben einen starken Kern und die Ergebnisse passen. Natürlich können wir noch stabiler werden – sehr gute Leistungen wechseln sich mit schwächeren Auftritten ab. Aber alles in allem läuft es überwiegend gut. Jetzt heißt es, diesen Lauf am Leben zu halten – und das gegen Eichsfeld fortzuführen.“

Auch Erkner ist stolz auf seine Küchenbrigade: „Wir haben uns sehr gut entwickelt – das zeigt allein der Tabellenstand. Seit dem Pokalspiel gegen Erfurt mussten wir auf wichtige Leistungsträger verzichten, doch die Jungs zeigen eine tolle Mentalität. Jeder investiert ein paar Prozentpunkte mehr. Luft nach oben gibt’s nur bei der Chancenverwertung.“

Das Dessert: Ein echter Fußballleckerbissen

Wenn am Samstagmittag der Anpfiff ertönt, trifft Effizienz auf Leidenschaft, Struktur auf Spielfreude – zwei verschiedene Rezepte, aber ein gemeinsames Ziel: drei Punkte und die Spitzenposition auf der Thüringenliga-Karte. Für Feinschmecker des Amateurfußballs ist dieses Duell der perfekte Mittagsgang – würzig, intensiv und mit Nachgeschmack.