Feinschliff, Testspiel, Teamabend: Osnabrück beendet Trainingslager

Am Freitag, dem fünften Tag im Trainingslager in Tirol, schaltete der VfL Osnabrück nach mehreren intensiven Einheiten einen Gang zurück. Der Vormittag begann mit etwas mehr Schlaf, gefolgt von einer leichten Trainingseinheit mit gruppenspezifischer Ausrichtung: Während Cheftrainer Timo Schultz mit dem Defensivverbund an Positionierung und Abstimmung arbeitete, legte Co-Trainer Frithjof Hansen bei den Offensivspielern den Fokus auf Laufwege und flache Hereingaben.

Zuvor wurden die Spieler bereits in getrennten Gruppen in die Videoanalyse geschickt. Nach einem kurzen Gym-Programm war der Nachmittag frei zur Regeneration. Statt Rafting oder Teambuilding stand dieses Mal bewusste Erholung im Vordergrund – bei Spielen, Gesprächen und gemeinsamer Zeit im Hotel. Ziel war es, vor dem anspruchsvollen Testspiel gegen Viktoria Pilsen die Akkus wieder aufzuladen. Am Samstag trat der VfL Osnabrück im abschließenden Testspiel des Trainingslagers gegen den tschechischen Vizemeister FC Viktoria Pilsen an. In einem intensiv geführten Spiel zeigten die Lila-Weißen eine engagierte Leistung, unterlagen aber mit 0:1.

Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Pilsens Stürmer Adu in der 18. Minute, nachdem ein Fehlpass im Osnabrücker Spielaufbau eiskalt bestraft wurde. Zuvor und danach setzte die Mannschaft von Timo Schultz jedoch zahlreiche offensive Akzente – vor allem über den agilen Ismail Badjie. Kopacz, Kammerbauer und Kehl sorgten für zusätzliche Gefahr, die beste Chance vergab Badjie knapp vor dem Pausenpfiff. Zur zweiten Halbzeit wechselte Schultz nahezu komplett durch. Fridolin Wagner hatte bereits im ersten Durchgang sein VfL-Debüt auf der Sechs gegeben, nun durfte auch Frederik Christensen erstmals ran. U19-Spieler Luca Kröger und Ole Fehring feierten in der Schlussphase ebenfalls ihr Debüt.