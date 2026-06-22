Feierte zuletzt Kreisliga-Aufstieg: ASV Herpersdorf holt neuen Trainer

Der ASV Herpersdorf hat einen neuen Cheftrainer. Martin Schmaußer kommt von der Reserve des Laufer SV, die er in die Kreisliga führte.

Martin Schmaußer wird der neue Trainer des ASV Herpersdorf. Der 61-Jährige hat sich auch im höherklassigen Fußball bereits einen Namen gemacht. So arbeitete Schmaußer unter anderem bereits für den TSV Kornburg, den SV Schwaig und als Co-Trainer unter Jochen Strobel beim ASV Neumarkt in der Bayernliga. Zuletzt trainierte der A-Lizenzhaber neben seiner Tätigkeit als Stützpunkttrainer in Nürnberg die Reserve des Laufer SV und führte die Mannschaft in die Kreisliga. In der gesamten Saison kassierte Lauf unter Schmaußer nur eine einzige Niederlage.

Teil des Trainerteams bleibt Tobias Fleischer, der Schmaußer als Co-Trainer unterstützt. "Der ASV Herpersdorf heißt Martin Schmaußer herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start sowie viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe", kommentiert der Verein auf Instagram den Wechsel. "Willkommen beim ASV, Martin."