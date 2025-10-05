Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz? 💦⚽
Feiertags-Fußball mit Pizza-Ende
Manche nutzen den Tag der Deutschen Einheit, um auf der Couch über Einheit nachzudenken. Andere, wie die Damen der SG Neulangen/Langen, sorgen einfach selbst für harmonische Verhältnisse: nämlich zwischen Ball und Tor.
Beim Tabellenletzten TUS Hinte rollte die Kugel früh in die richtige Richtung. Nach 15 Minuten verwandelte Marina Albers einen Elfmeter so trocken, dass selbst der Wind an der Nordsee kurz inne hielt. Maike Niemeyer legte mit dem 0:2 nach (26’), ehe ein unglücklicher Foulelfmeter den Gastgeberinnen kurz Hoffnung schenkte (34’, Stefanie Schröder).
Doch Hoffnung ist bekanntlich kein Spielsystem und schon vier Minuten später zog Maike Specker ab, mit dem linken Fuß (dem eigentlich zur Zierde gedachten), und stellte auf 1:3.
Nach der Pause schaltete Neulangen/Langen nicht etwa zurück, sondern gefühlt noch einen Gang hoch. Maria Brand zimmerte das 1:4 per Distanzschuss ins rechte Eck (47’), Maike Niemeyer machte mit ihrem zweiten Treffer (53’) alles klar, und Judith Düthmann setzte mit einem Sololauf Marke „Warum eigentlich nicht?“ den Schlusspunkt (75’).
Defensiv ließ die SG kaum etwas zu, vorne wurde kombiniert, gelacht und getroffen. Am Ende stand ein 1:6, das so souverän war, dass selbst der Pizzabelag danach wohlgeordnet auf dem Teig lag.
Ein Feiertag, wie er im Buche steht, inklusive Bier, Lächeln und Tabellenplatzfestigung.
Nächstes Spiel:
Sonntag, 12. Oktober 2025, 12:30 UHR - Auswärts beim TUS Obenstrohe
_______________
Altenlingen bringt Druck, Dohren bringt Punkte
Am Donnerstagabend hatte der SV Dohren hohen Besuch: den Tabellenvierten aus Altenlingen II. Auf dem Papier klar verteilt, auf dem Rasen dann aber doch eine andere Geschichte.
Schon nach einer Viertelstunde ließ Elias Deters die Dohrener jubeln. Angespielt von Hendrik Frese, der mittlerweile mehr Vorlagen als Netflix im Programm hat, setzte sich Deters gegen den Innenverteidiger durch und schob zum 1:0 ein. Zehn Minuten später das gleiche Duo, nur diesmal per Kopfball und Ecke - 2:0. Für Deters offenbar so etwas wie „Happy Hour“.
Altenlingen brauchte eine Weile, kam aber in Hälfte zwei besser ins Spiel. In der 55. Minute nutzten die Gäste eine Ecke, um zum 2:1 zu verkürzen. Plötzlich war wieder Feuer drin, und Dohren musste hinten alles wegverteidigen, was kam.
Die Nachspielzeit fühlte sich an wie ein kleiner Stresstest für die Dohrener Hintermannschaft. Doch am Ende blieb’s beim 2:1 und bei einem dieser Siege, über die man im Dorf noch lange mit einem zufriedenen Nicken spricht.