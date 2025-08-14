Gegen den FC "Bobo" erwarten Langmeier und Co mit Bonbruck-Bodenkirchen. eine in der Defensive extrem stabile Mannschaft. Nach drei Spieltagen konnte "BoBo"-Keeper Raphael Hampe noch nicht überwunden werden. – Foto: Thomas Martner

Feiertags-Derby: Vilstallöwen empfangen Bonbruck-Bodenkirchen +++ Velden-Eberspoint trifft auf formstarke "Bobos" an Mariä Himmelfahrt +++ Verlinkte Inhalte KL Isar-Rott Bonbruck/B FCVE 2023

Einen durchaus schwierigen Saisonauftakt haben die Vilstallöwen hinter sich: Nach dem Auswärtsauftakt beim Meisteranwärter FSV Landau (1:3) folgte ein klarer 4:0 Heimsieg gegen Aufhausen. Vergangenes Wochenende folgte eine weitere schwere Aufgabe außerhalb des "Löwenhabitats" beim Derby in Vilsbiburg (0:0). Nun folgt die nächste große Hürde für Hagenberger und Co. : Am morgigen Feiertag kreuzt mit dem FC Bonbruck-Bodenkirchen ein aktuell formstarkes Team die Klingen mit den Vilstallöwen.

Morgen, 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 FC Bonbruck/Bodenk. Bonbruck/B 16:00 PUSH Die Vorfreude auf das Aufeinandertreffen mit dem FC „Bobo“ ist groß im Lager der Löwen. FCVE-Coach Kirschner: „Nach dem Derby ist vor dem Derby - jetzt kommt's zum direkten Nachbarschaftsderby zuhause in unserem Wohnzimmer. Mit dem FC Bonbruck-Bodenkirchen kommt eine der offensivstärksten Teams der Liga zu uns. Sie verfügen über enorme Abschlussqualität, die es gilt einzudämmen und ihren Offensivcracks möglichst wenig Raum zu geben. Dennoch wollen wir zuhause jetzt den gewonnenen Auswärtspunkt veredeln und mit einem Heimdreier die Derbywochen abschließen. Die Jungs sind heiß auf das erste Derby vor eigenem Publikum und werden dafür sorgen, dass von Beginn an der Rasen brennt!“

Am 1 Mai diesen Jahres gab's das letzte Vilstalderby - in Velden drehte der FCVE durch Tore von Robert Nitzl und Florian Hagenberger die Partie noch zu einem 2:1 Heimsieg. – Foto: Thomas Martner