Feiertags-Derby: Vilstallöwen empfangen Bonbruck-Bodenkirchen

Einen durchaus schwierigen Saisonauftakt haben die Vilstallöwen hinter sich: Nach dem Auswärtsauftakt beim Meisteranwärter FSV Landau (1:3) folgte ein klarer 4:0 Heimsieg gegen Aufhausen. Vergangenes Wochenende folgte eine weitere schwere Aufgabe außerhalb des "Löwenhabitats" beim Derby in Vilsbiburg (0:0). Nun folgt die nächste große Hürde für Hagenberger und Co. : Am morgigen Feiertag kreuzt mit dem FC Bonbruck-Bodenkirchen ein aktuell formstarkes Team die Klingen mit den Vilstallöwen.
Die Vorfreude auf das Aufeinandertreffen mit dem FC „Bobo“ ist groß im Lager der Löwen. FCVE-Coach Kirschner: „Nach dem Derby ist vor dem Derby - jetzt kommt's zum direkten Nachbarschaftsderby zuhause in unserem Wohnzimmer. Mit dem FC Bonbruck-Bodenkirchen kommt eine der offensivstärksten Teams der Liga zu uns. Sie verfügen über enorme Abschlussqualität, die es gilt einzudämmen und ihren Offensivcracks möglichst wenig Raum zu geben. Dennoch wollen wir zuhause jetzt den gewonnenen Auswärtspunkt veredeln und mit einem Heimdreier die Derbywochen abschließen. Die Jungs sind heiß auf das erste Derby vor eigenem Publikum und werden dafür sorgen, dass von Beginn an der Rasen brennt!“
Das letzte Aufeinandertreffen war übrigens auch an einem Feiertag: Am 1 Mai dieses Jahres behielten die Vilstallöwen beim 2:1 Heimsieg in Velden die Oberhand. Allerdings haben sich die Vorzeichen zur neuen Saison zumindest bei den Gästen etwas verändert: Durch ihren neuen Coach Sebastian Ferwagner scheint „Bobo“ seine alten Stärken wiederentdeckt zu haben. Brams und Co. sind aktuell top fit und die Kombination aus Leidenschaft und Cleverness scheint früh in der Saison zu greifen.