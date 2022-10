Feiertag im DB Regio-wfv-Pokal: 16 Teams wollen ins Viertelfinale

Von 119 Mannschaften sind 16 im Wettbewerb verblieben: Am Dienstag, 1. November (Allerheiligen), treten die besten Mannschaften aus Württemberg im Achtelfinale des DB Regio-wfv-Pokalwettbewerb der Saison 2022/23 an. Gelost wurden die Begegnungen bereits am 20. September im Panoramastadion des FC Holzhausen. Als Losfee fungierte Janik Michel, der die Torjägerliste der Oberliga Baden-Württemberg mit zwölf Treffern nach wie vor anführt.