Feiertag für die Sportfreunde Baumberg mit dem Sieg über 04/19

Am Tag der Deutschen Einheit war nicht nur das Wetter mau – auch der Besuch im Stadion der Sportfreunde Baumberg (SFB) an der Sandstraße ließ doch arg zu wünschen übrig. Wohlwollend 120 Zuschauer verloren sich bei der Oberliga-Partie gegen den Tabellenführer Ratingen 04/19 am Kunstrasenplatz, dabei waren die Gäste mit der Empfehlung angereist, die Tormaschine der Liga zu sein

Das allerdings versteckten sie auch gut. Die erste Halbzeit war so noch weniger erwärmend als das herbstliche Wetter, beide Teams versuchten sich an Spielkontrolle, um dann doch wieder unpräzise zu werden in den letzten Pässen. Aufseiten der Ratinger wurde Spielmacher Emre Demircan sichtlich vermisst – der mit sieben Treffern beste Torschütze der Liga fehlte aufgrund einer im Training erlittenen Zerrung im hinteren Oberschenkel und sah die Partie ebenso von außen wie Torwart Dennis Raschka und Stürmer Cem Sabanci.

Doch auch den Gastgebern gelang nicht viel in Durchgang eins, die Flanken waren allzu oft sichere Beute von 04/19-Torwart Marvin Gomoluch. Immerhin gegen den Ball ließen die SFB ebenfalls nichts Nennenswertes zu, allerdings war der Vortrag der Ratinger auch entweder zu durchsichtig oder zu unkontrolliert. Eher brachten die weiten Einwürfe von Innenverteidiger Almedin Gusic einen Hauch von Torannäherung als die Bälle aus dem Spiel heraus.

So plätscherte die Partie mehr schlecht als recht dahin, doch bevor es mit einem 0:0 in die Pause ging, geschah dann doch noch etwas: Die SFB hatten ihrerseits einen weiten Einwurf in den 04/19-Strafraum, den sie verlängerten, und als Ali Hassan Hammoud den zweiten Ball klären wollte, traf der Ratinger Stürmer Baumbergs Farhan Ghaznawi eindeutig an den Beinen – Elfmeter in der 45. Minute. Eine Sache für Louis Klotz, und der SFB-Kapitän verwandelte sicher links unten zum 1:0. Gomoluch ahnte zwar die Ecke, war aber machtlos ob der Präzision und Schärfe des Schusses.

Baumberg bringt die Führung über die Bühne

Und die Gastgeber hätten die Führung kurz nach der Halbzeit direkt ausbauen können, doch Gomoluch wischte den wuchtigen Weitschuss von André Mandt mit den Fingerspitzen so gerade noch an den Pfosten, den Nachschuss setzte Timo Hölscher über das Tor (51.). Es war ein kleiner Weckruf für die Gäste, die die vergangenen vier Pflichtspiele allesamt gewonnen hatten – sie erhöhten das Tempo und kamen immerhin zu ernsthafteren Abschlüssen: Beim Schuss von Hammoud knapp neben das Tor hatte allerdings Sturmkollege Sven Kreyer vorher im Abseits gestanden (55.), bei Hammouds Kopfballtreffer nach einem Freistoß von Armin Deljkovic stand der vermeintliche Torschütze selbst im Abseits (62.).

In Summe zielführender wirkten aber nach wie vor die Aktionen der SFB, wenngleich sich die Gäste nach der Pause mehr mühten, die Tabellenspitze zu verteidigen – dazu hätte ihnen schon ein Unentschieden gereicht aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber dem SV Sonsbeck. Stattdessen forderten die Gastgeber erfolglos in der 85. Minute einen Elfmeter, als Hölscher im Strafraum im Zweikampf mit Gusic zu Boden ging.