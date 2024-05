Feiertag erst nach Spielende!

Der Nachholspieltag gegen den TV Steinheim entwickelte sich tatsächlich zu einem „Tag der Arbeit“, denn von Beginn an hielten die Gäste sehr gut dagegen. Dennoch zwang man dem TV in der Anfangsphase das Spiel auf und mit der ersten starken Aktion ging man auch mit 1:0 in Führung. Lukas Eberts Antritt in Richtung Sechzehner mit perfektem Pass auf Eckstein, der den Ball noch über Torwart Sakowski chippte. Leider brachte die Führung keine Sicherheit, denn mit dem gefühlt ersten Ball in der gegnerischen Hälfte konnten die Gäste zum 1:1 ausgleichen. Auch in den folgenden Minuten fehlte die Ordnung und nach einem Eckball gab es ein weiteres Tor in „Slapstick-Manier“, denn der Ball wurde zuerst abgeblockt, dann an die Latte geköpft und von dort wieder zurück vor die Füße von Bastendorf. Umso besser war dann aber der schnelle Ausgleich durch Severin Kaufmanns Schuss in die kurze Ecke nach einem Eckball von Viehöfer. Nun übernahm man wieder die Spielkontrolle und der TV stand sehr tief. Das 3:2 gelang dennoch noch vor der Pause, als Eckstein mit einem wunderbaren Kopfball die Führung markierte. Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der allgemeinen Spielaufteilung nichts. Unsere Mannschaft versuchte Druck zu machen, Steinheim eher sicher zu stehen und bei Kontern gefährlich zu sein. Man tat sich durchaus schwer, weitere Chancen sich herauszuspielen. Die meisten entwickelten sich eher nach Standardsituationen, als es ein ums andere Mal gefährlich wurde. Erlösend wirkte das 4:2 durch Dominik Eller dann, der zuvor schon einen Treffer wegen vermeintlicher Abseitsstellung aberkannt bekommen hatte. Die Vorarbeit lieferte Lukas Ebert mit einer Körpertäuschung im Sechzehner und schöner Ablage mit links vor das Tor zu Eller. Nun war die Gegenwehr der Gäste gebrochen und auch das 5:2 konnte man noch erzielen. Nach einigen Stationen und früherer Gelegenheiten zum Abschluss landete der Ball schließlich bei Jonas Feuchter, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie an einem Gästespieler vorbei schieben musste. Insgesamt ein sicherlich zähes Spiel, bei dem die kämpferische Einstellung aber stimmte und die drei Punkte sicher hochverdient waren.