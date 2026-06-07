Feierstimmung in der Landesklasse: Drei weitere Meister stehen fest

Der Burger BC (Landesklasse 1) und der SSC Weißenfels II (Landesklasse 6) hatten es vorgemacht. Seit diesem Wochenende stehen drei weitere Meister in den Landesklassen des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt fest. Nur in Staffel 2 ist die Entscheidungen rechnerisch noch offen.
1996, 2006, 2026 - der SV Eintracht Osterwieck ist zurück in der Landesliga! Mit einem 7:1-Heimerfolg über den SV Einheit Bernburg ging die Mannschaft von Sven Hahmann den letzten Schritt zum Titel in der Landesklasse 3. Herausragend war auch am 25. Spieltag einmal mehr Kevin Hildach, der in der 37. Minute bereits einen lupenreinen Hattrick geschnürt hatte - und mit insgesamt 33 Treffern die beste Karten für die Torjägerkanone hat.
Nur ein Jahr nach dem Abstieg kehrt der SV Eintracht Elster zurück in die zweithöchste Spielklasse von Sachsen-Anhalt. Mit dem 4:0-Erfolg beim SV Pouch-Rösa sicherte sich der frühere Verbandsligist die Meisterschaft in der Landesklasse 4. Bei noch zwei ausstehenden Partien beträgt der Vorsprung zehn Punkte auf den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II. Wie schon bei den Abstiegen 2001 und 2006 kehrt der SV Eintracht Elster damit auch dieses Mal unmittelbar im Folgejahr in die Landesliga wieder.
Nach dem dritten Platz in der Vorsaison hatte der MSV Eisleben einen weiteren Anlauf gebraucht. Nun ist es vollbracht: Der Club aus der Lutherstadt läuft in der neuen Saison wieder in der Landesliga Süd auf. Mit einem 3:0-Erfolg bei Turbine Halle II gingen die Eisleber den letzten Schritt zum Titel. Treffer von Jannik Twardy durften dabei natürlich nicht fehlen: In der Nachspielzeit erzielte der Angreifer seine Tore 28 und 29. Wie wichtig der 25-Jährige für seine Mannschaf ist, zeigt ein Blick auf die weitere Torverteilung: Leon Teske ist mit sieben Treffern der zweitbeste Schütze des nun feststehenden Landesliga-Rückkehrers.