Feierstimmung in der Landesklasse: Drei weitere Meister stehen fest

Nur ein Jahr nach dem Abstieg kehrt der SV Eintracht Elster zurück in die zweithöchste Spielklasse von Sachsen-Anhalt. Mit dem 4:0-Erfolg beim SV Pouch-Rösa sicherte sich der frühere Verbandsligist die Meisterschaft in der Landesklasse 4. Bei noch zwei ausstehenden Partien beträgt der Vorsprung zehn Punkte auf den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II. Wie schon bei den Abstiegen 2001 und 2006 kehrt der SV Eintracht Elster damit auch dieses Mal unmittelbar im Folgejahr in die Landesliga wieder.

Landesklasse 5

Nach dem dritten Platz in der Vorsaison hatte der MSV Eisleben einen weiteren Anlauf gebraucht. Nun ist es vollbracht: Der Club aus der Lutherstadt läuft in der neuen Saison wieder in der Landesliga Süd auf. Mit einem 3:0-Erfolg bei Turbine Halle II gingen die Eisleber den letzten Schritt zum Titel. Treffer von Jannik Twardy durften dabei natürlich nicht fehlen: In der Nachspielzeit erzielte der Angreifer seine Tore 28 und 29. Wie wichtig der 25-Jährige für seine Mannschaf ist, zeigt ein Blick auf die weitere Torverteilung: Leon Teske ist mit sieben Treffern der zweitbeste Schütze des nun feststehenden Landesliga-Rückkehrers.