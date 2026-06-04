"Feiern zu Hause mit Anhang und der Ehrung durch die Staffelleiterin"

Foto: 1.FC Lauchhau-Lauchäcker

Der 1. FC Lauchhau-Lauchäcker steht als vorzeitiger Meister der Frauen-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen fest und kehrt in die Bezirksliga zurück. Die Mannschaft krönt eine starke Rückrunde. Trainer Michael Schlegel spricht über den verdienten Erfolg, den Abschied von echten Vereinslegenden und die dringende Suche nach neuen Spielerinnen für die kommende Spielzeit.

Der vorzeitige Titelgewinn des 1. FC Lauchhau-Lauchäcker steht fest, doch die große Party lässt noch kurz auf sich warten. Geplant ist der Festakt für den kommenden Sonntag nach dem eigentlichen Saisonfinale. Da das letzte Saisonspiel, das eigentlich auswärts stattgefunden hätte, kurzfristig ausfällt, verlagert der Verein die Feierlichkeiten komplett nach Hause. „Wir feiern am kommenden Sonntag nach dem letzten Spiel, das auswärts gewesen wäre, aber leider ausfällt, bei uns zu Hause mit Anhang und der Ehrung durch die Staffelleiterin“, erklärt Trainer Michael Schlegel gegenüber FuPa.

Ein Blick auf die Tabelle der Frauen-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen untermauert die sportliche Ausnahmerolle des neuen Meisters vor dem letzten Spieltag. Der 1. FC Lauchhau-Lauchäcker führt das Klassement mit 16 Punkten aus sechs absolvierten Partien an. Die makellose Bilanz weist fünf Siege, ein Unentschieden und keine Niederlage auf, bei einem herausragenden Torverhältnis von 33:10 Toren.

Der direkte Verfolger, die SG Bondorf/Mönchberg/Kayh II, hat bereits sieben Spiele bestritten und liegt mit 14 Punkten auf dem zweiten Rang. Die Spielgemeinschaft verbucht vier Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage bei 20:17 Toren, womit sie den Spitzenreiter bei nur noch einem ausstehenden Spiel nicht mehr einholen kann.

Vom bitteren Abstieg zum direkten Wiederaufstieg

Der Erfolg in dieser Spielzeit ist auch das Produkt einer klaren Trotzreaktion nach einem sportlichen Rückschlag im vergangenen Jahr. Nach zwei Jahren in der Bezirksliga musste die Mannschaft im Herbst nach einem knappen Scheitern in der Qualifikationsrunde den de facto Abstieg in die Kreisliga für die Rückrunde hinnehmen. Doch das Team steckte den Kopf nicht in den Sand, sondern formulierte unmittelbar eine ambitionierte Marschroute.

„Nachdem wir im Herbst in der Qualirunde knapp gescheitert waren und nach zwei Jahren Bezirksliga de facto in die Kreisliga abgestiegen waren für die Rückrunde, haben wir nach dem letzten Vorrundenspiel noch auf dem Platz das Ziel ausgegeben, das nur Wiederaufstieg lauten konnte!“, erinnert sich Michael Schlegel an den emotionalen Moment der Zielsetzung.

Fußballerische Überlegenheit und ein ausgewogener Kader

Auf dem Platz untermauerten die Spielerinnen diesen Anspruch eindrucksvoll. Für die sportliche Leitung war die individuelle und kollektive Klasse der ausschlaggebende Faktor, um sich gegen die Konkurrenz in der Liga durchzusetzen. Der Trainer stellt die Leistungsfähigkeit seines Teams selbstbewusst, aber respektvoll heraus: „Ausschlag für die Meisterschaft war, bei allem Respekt für die Gegner, dass wir das fußballerisch klar stärkste Team mit dem qualitativ ausgeglichensten Kader in dieser Staffel waren.“

Ein echtes Kollektiv ohne persönliche Eitelkeiten

Neben den spielerischen Vorzügen gab vor allem der Zusammenhalt des Kaders den Ausschlag für den meisterlichen Durchmarsch. Das Team zeichnete sich durch einen ausgeprägten Geist des Miteinanders aus, bei dem der gemeinsame Erfolg über allem stand. Zu den Stärken zählen laut Michael Schlegel die zuvor angesprochenen Punkte „sowie die extrem gute Stimmung innerhalb des Teams, in dem es keinerlei persönliche Eitelkeiten gibt und alle Teamplayer sind.“

Verzicht auf eine organisierte Abschlussfahrt

Trotz des erreichten Meilensteins wird es für die Meistermannschaft im Sommer keine große, im Voraus durchgeplante Urlaubsreise geben. Die zeitlichen Verpflichtungen der Akteurinnen lassen eine längere gemeinsame Ausfahrt vorerst nicht zu, wenngleich man sich im Verein ein Hintertürchen offenlässt. „Neben der Feier ist aus terminlichen Gründen keine Abschlussfahrt oder ähnliches geplant, aber vielleicht ergibt sich spontan noch etwas“, blickt der Coach auf die kommenden Wochen.

Konsequenter Schritt zurück in die höhere Spielklasse

Am sportlichen Aufstieg in die Bezirksliga gibt es innerhalb des Vereins keinerlei Zweifel. Das Team hat die gesamte Spielzeit auf dieses eine große Ziel hingearbeitet und wird den verdienten Lohn nun auch entgegennehmen. Auf die Frage, ob der Verein das Aufstiegsrecht wahrnehmen wird, antwortet Michael Schlegel kurz und unmissverständlich: „Das Aufstiegsrecht werden wir natürlich wahrnehmen.“

Schmerzhafter Abschied von echten Vereinslegenden

Für die Zukunft steht der Verein jedoch vor gewaltigen personellen Herausforderungen, da die Mannschaft den Abgang von tragenden Säulen verkraften muss, die dem Club über ein Jahrzehnt die Treue hielten. „Leider verlassen uns drei Spielerinnen aus beruflichen Gründen, eine davon neun Jahre, die anderen zwei 16 Jahre im Verein, im Grunde also Vereinslegenden, was sportlich, aber auch menschlich sehr weh tut. Das müssen wir zunächst irgendwie kompensieren“, bedauert der Coach die Verluste.

Verzweifelte Spielersuche für die neue Spielzeit

Da der Kader für die kommenden Aufgaben stark geschrumpft ist, startet der Trainer einen dringenden Aufruf auf dem Transfermarkt, um neue Spielerinnen für den Verein zu gewinnen. Michael Schlegel wendet sich direkt an die Öffentlichkeit: „Neuzugänge suchen wir nahezu verzweifelt, denn der Kader ist momentan zu klein für 2026/2027. Hier also der Aufruf an interessierte Spielerinnen jeglichen Alters - auch älterer Jahrgang B-Juniorinnen -, uns zu kontaktieren.“

Bodenständiges Minimalziel und ambitionierte Perspektiven

Für die anstehende Saison 2026/2027 in der neuen Umgebung bleibt die Zielsetzung aufgrund der dünnen Personaldecke zunächst realistisch, lässt aber bei erfolgreichen personellen Nachbesserungen Raum für ambitioniertere Platzierungen. Der Trainer umreißt die Marschroute für das kommende Jahr wie folgt: „Ziel für 2026/2027 muss zunächst der Klassenerhalt sein. Sollten wir den Kader noch verstärken können, ist durchaus mehr drin, dann erstes Drittel der Staffel.“