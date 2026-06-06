"Feiern heute beim Rundenabschluss und dann bei der Abschlussfahrt"

– Foto: TSG Balingen

Die Saison in der Landesliga, Staffel 3, ist beendet, und die TSG Balingen II feiert den Gewinn der Meisterschaft. Nach dem bitteren Abstieg gelingt der Mannschaft damit die sofortige Rückkehr in die Verbandsliga. Trainer Philipp Wolf zieht eine positive Bilanz über eine überragende Spielzeit, den stetigen personellen Wandel einer Nachwuchsmannschaft und die anstehende Abschlussfahrt an den Ballermann.

Die Erleichterung und Freude im Lager des neuen Meisters nach dem Erreichen des großen Ziels sind spürbar. Nach dem offiziellen Ende der Pflichtspiele blickt das Team auf intensive Feierlichkeiten zurück, die in den kommenden Tagen fortgesetzt werden sollen. „Wir haben groß gefeiert und feiern heute beim Rundenabschluss und anschließend bei unserer Saisonabschlussfahrt weiter“, berichtet Trainer Philipp Wolf gegenüber FuPa. Die Reisepläne der Aufsteiger stehen dabei schon seit längerer Zeit fest, um den Erfolg gebührend zu krönen: „Ja, das haben die Jungs schon frühzeitig geplant. Es geht an den Ballermann.“

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich die Mannschaft den Spitzenplatz erarbeitet hat. Die TSG Balingen II beendet die Saison auf dem ersten Rang mit beachtlichen 77 Punkten. Aus den insgesamt 32 absolvierten Partien holte das Team 24 Siege, fünf Unentschieden und musste lediglich drei Niederlagen hinnehmen. Das beeindruckende Torverhältnis von 100:40 Toren dokumentiert die Offensivkraft und die spielerische Dominanz des frisch gebackenen Titelträgers über die gesamte Dauer der Runde.

Der geschlagene Verfolger hat das Nachsehen

Der härteste Konkurrent im Kampf um den begehrten Aufstiegsplatz konnte das hohe Tempo des Spitzenreiters im Endspurt der Saison nicht ganz mitgehen. Die SG Empfingen beendet die Spielzeit nach ebenfalls 32 absolvierten Partien auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers verzeichnet 21 Siege, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen. Trotz einer stabilen Saisonleistung und eines Torverhältnisses von 92:35 Toren beträgt der Rückstand auf den Meister im finalen Klassement deutliche acht Zähler.

Ein unerwarteter Triumph trotz stetigen Umbruchs

Dass am Ende der Saison der Meistertitel gefeiert werden kann, war zu Beginn der Spielzeit im Verein keineswegs als feste Erwartung formuliert worden. Als Ausbildungsmannschaft steht das Team naturgemäß vor besonderen personellen Herausforderungen, da die Fluktuation im Kader ein dauerhafter Begleiter ist.

Auf die Frage, ob er mit dem Titelgewinn gerechnet habe beziehungsweise wie das Saisonziel lautete, antwortet Philipp Wolf: „Nein, überhaupt nicht. Wir sind eine U-Mannschaft und haben per Definition jedes Jahr einen Umbruch, wo wir verstärkt Spieler aus der eigenen U19 einbauen und uns die Top-Spieler in Richtung 1. Mannschaft verlassen oder extern eine neue Herausforderung finden.“

Entwicklungsfähigkeit und Potenzial als Schlüssel

Der entscheidende Ausschlag für den Triumph über die Konkurrenz lag laut dem Trainer vor allem in den individuellen und kollektiven Fortschritten, die das Team im Laufe der Monate erzielen konnte. Die Spieler nutzten die Spielzeit optimal, um beharrlich an ihren Fähigkeiten zu arbeiten. „Das Potenzial und die Entwicklungsfähigkeit der Einzelspieler und der Mannschaft“, analysiert Philipp Wolf die wesentlichen Faktoren, die den sportlichen Erfolg auf dem Rasen letztendlich möglich gemacht haben.

Talent und unbedingter Lernwille auf dem Platz

Auf dem Rasen untermauerten Nachwuchsfußballer ihren sportlichen Anspruch durch eine vorbildliche Einstellung und die Bereitschaft, die Vorgaben des Trainerstabs konsequent umzusetzen. Das Kollektiv funktionierte in den entscheidenden Phasen hervorragend. Gefragt nach den Stärken innerhalb seines Teams, verweist der Coach kurz und prägnant auf die grundlegenden charakterlichen Tugenden seines Kaders: „Talent und Lernwille.“

Die selbstverständliche Annahme der neuen Herausforderung

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt in die Verbandsliga auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für die Spieler ist die Beförderung der verdiente Lohn für den betriebenen Aufwand der vergangenen Monate, um sich auf einem veränderten Niveau zu beweisen. Philipp Wolf stellt hierzu unmissverständlich klar: „Die Frage hat sich uns gar nicht gestellt. Wir wollen uns der Herausforderung Verbandsliga stellen.“

Bereits veröffentlichte Personalien für die Zukunft

Für die anstehenden Aufgaben in der veränderten Umgebung sind die personellen Weichenstellungen im Hintergrund bereits abgeschlossen. Konkrete Details zu neuen Akteuren oder Abgängen kommentiert der Trainer nicht weiter, da die Fakten vom Verein bereits kommuniziert wurden. Bezüglich des aktuellen Stands der Kaderplanungen erklärt Philipp Wolf kurz: „Die Zu- und Abgänge wurden bereits veröffentlicht.“

Unveränderte Maximen für die Saison 2026/2027

Für die kommende Spielzeit 2026/2027 in der neuen Umgebung bleibt der Trainer seiner Philosophie treu. Statt sich auf dem erreichten Erfolg auszuruhen, richtet sich der Blick auf die kontinuierliche Ausbildung der Spieler. „Das Ziel bleibt unverändert. Wir wollen uns weiterentwickeln und so viele Spiele wie möglich gewinnen“, gibt Philipp Wolf abschließend die klare Marschroute vor.