Feierlaune im Kellerduell für die SG Eintracht

BAD KREUZNACH. Mit 4:1 (1:0) gewann die SG Eintracht das Kellerduell der Verbandsliga gegen den TuS Steinbach und sorgte dafür, dass es zum Ausklang eines nicht wirklich Goldenen Oktobers wenigstens ein kleiner Feiertag im Bad Kreuznacher Nahe-Stadion wurde.

Da feierte Ilker Yüksel seine Heimpremiere in der SGE-Startformation „Man hat gesehen, wie wichtig er fürs Spiel ist. Er steht oder läuft immer in den richtigen Raum. Und er schießt auch Tore“, lobte ihn sein Coach Thorsten Effgen. Der Geehrte, der nach insgesamt sieben Monaten Verletzungspause nach und nach wieder zurückkommt, war ebenfalls happy – wohlwissend dass „ich nicht von heute auf morgen wieder bei einhundert Prozent sein kann“. Als Ballverteiler und Anspielstation sorgt der 27-Jährige für Ruhe im Bad Kreuznacher Spiel, und wenn er dann auch noch trifft – umso besser. In der 16. Minute vollendete Yüksel nach sehenswerten No-Look-Pass von Deniz Darcan zum wichtigen 1:0.

Wenn man der Eintracht in dieser Phase etwas vorwerfen wollte, dann, dass sie nicht noch ein schnelleres zweites Tor draufpackte. Gelegenheiten gab es etwa für David Molnar (19.), Darcan (32.) oder Edis Sinanovic (41.). Ansonsten ging der Effgens Plan auf, den Gegner durch schnelles Umschaltspiel zu fordern. „Ein Trainerkollege hatte mir im Vorfeld Tipps gegeben, das hat sich ausgezahlt“, verriet der Eintracht-Coach Internas, ohne seinen „Spitzel“ namentlich zu nennen.

Nach der Pause ließen die Gäste für zehn Minuten etwas Gefährlichkeit erahnen, doch mit seinem achten Saisontreffer sorgte Deniz Darcan wieder für mehr Ruhe. Er verwandelte einen Handelfmeter sicher (58.). Inzwischen in Überzahl (nach Gelb-Roter Karte gegen TuS-Kapitän Felix Metzinger, 64.) sorgte Edis Sinanovic per Schlenzer in den Winkel für das 3:0 (72.), erneut Darcan köpfte nach Freistoßflanke von Malik Schäfer zum 4:0 ein (85.). Und so durfte die Eintracht schon kurz vor Abpfiff in den Feiertagsmodus schalten.

Das allerdings ärgert Kreuznachs Keeper Simon Marschall, der eben am Spieltag seinen 26. Geburtstag zelebrieren wollte. Und das am liebsten ohne Gegentor. Diese Gelegenheit vermasselte ihm aber ausgerechnet ein Mitspieler, denn Leo Blenske lenkte eine Steinbacher Ecke ins eigene Netz. Der SGE-Schlussmann wird es dennoch verkraften, immerhin durfte er erneut von Beginn an in den Kasten, da Felix Basting im Training umgeknickt war und von sich aus auf einen Einsatz verzichtet hatte. Unabhängig davon macht auch Marschall, mit dem der zweite Sieg im dritten Spiel gelang, Ansprüche geltend: „Ich denke, dass ich mit den Ergebnissen und der Leistung Argumente für mich gesammelt habe. Daher möchte ich weiter Gas geben und im Tor bleiben.“

Effgen voll des Lobes für die Einstellung seiner Mannschaft

Damit wird sich sein Trainer jetzt noch nicht beschäftigen. Thorsten Effgen war erst mal voll des Lobes für die Einstellung seiner Jungs. „Kompliment, wie sie wieder mit den Verletzungen umgegangen ist.“ Vormittags sagt Levi Mukamba kurzfristig ab. Bereits nach 13 Minuten musste Jan Wingenter mit Achillessehnenverletzung raus. „Das sah nicht gut aus“, befürchtet der Coach. Den Unwegbarkeiten zum Trotz: „Man hat nicht gemerkt, dass erneut Leistungsträger gefehlt haben. Wir haben das dritte Mal in Folge gut gespielt und dabei das zweite Mal gewonnen.“

SGE: Marschall – Drees (85. Kreuznacht), Blenske, Heinrich, Brunswig – Wingenter (13. Schäfer), Sinanovic (77. Cinar), Baumann, Molnar – Darcan (89. Rast).

