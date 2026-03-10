Fehse und Raskopp bleiben beim TSV Wetschen

Von links: Julian Fehse, Katharina Heins (DKB), Robert Nahrstedt (DKB), Moritz Raskopp – Foto: TSV Wetschen

Der TSV Wetschen kann auch in der kommenden Saison auf zwei wichtige Spieler bauen. Julian Fehse und Moritz Raskopp haben ihre Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben. Beide bleiben dem Verein ligaunabhängig erhalten.

Damit setzt der TSV Wetschen früh ein wichtiges Zeichen in der Kaderplanung. Fehse und Raskopp zählen zu den zentralen Stützen der ersten Herrenmannschaft und sollen auch künftig eine wichtige Rolle innerhalb des Teams einnehmen.

Mit den Zusagen der beiden Leistungsträger schafft der Verein Planungssicherheit für die kommende Spielzeit und unterstreicht den gemeinsamen sportlichen Weg.