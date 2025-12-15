Fehrbellin stark, MSV Neuruppin II siegt klar, RW Prenzlau II furios

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 – FSV Veritas Wittenberge/Breese II 4:2 Vor 44 Zuschauern erwischte Blau-Weiß Wusterhausen einen perfekten Start. Bereits in der 1. Minute gingen die Gastgeber durch ein Eigentor von Lucas-Benedict Gehrke in Führung. Danach blieb Wusterhausen spielbestimmend und erhöhte in der 24. Minute durch Jakob Bell auf 2:0. Corvin Neumann stellte in der 36. Minute auf 3:0. Kurz vor der Pause kam Wittenberge/Breese II zurück ins Spiel, als Sebastian Metschulat in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) per Foulelfmeter traf. In der 90. Minute sorgte Christian Müller mit dem 4:1 für die Entscheidung, ehe erneut Sebastian Metschulat in der 90.+3 Minute den Endstand herstellte. Der Sieg basierte vor allem auf einer sehr starken ersten Hälfte der Gastgeber.

TSV Wustrau – SV Eiche 05 Weisen 3:1 Vor beeindruckenden 241 Zuschauern ging der SV Eiche 05 Weisen zunächst in Führung, als Hugo Erdmann in der 21. Minute traf. Der TSV Wustrau ließ sich davon nicht beirren und kam noch vor der Pause zurück: Domenic Dean Biemann erzielte in der 44. Minute den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehte Wustrau das Spiel vollständig. In der 61. Minute brachte ein Eigentor von Max Köhler die Gastgeber erstmals in Führung. Den Schlusspunkt setzte Moritz Focke mit seinem Treffer in der 73. Minute. Ein starker Auftritt des TSV vor großer Kulisse.

Zernitzer SV 1951 – SV 90 Fehrbellin 1:5 Die 70 Zuschauer sahen eine klare Angelegenheit zugunsten des SV 90 Fehrbellin. Bereits in der 3. Minute verwandelte Bastian Grimmoni einen Foulelfmeter zur frühen Führung. In der 21. Minute erhöhte Neo-Geronimo Semrau, ehe Hannes Katzenski in der 24. Minute das 0:3 folgen ließ. Direkt nach der Pause gelang dem Zernitzer SV durch Jacob Rossa in der 46. Minute der Anschlusstreffer. Doch Fehrbellin antwortete prompt: Bastian Grimmoni traf in der 52. Minute erneut und machte mit seinem dritten Treffer in der 78. Minute endgültig alles klar.

SV Prignitz-Maulbeerwalde – SV Blumenthal-Grabow 5:2

Die Partie war bereits früh entschieden. Jannes Langerwisch traf in der 1. Minute zur Führung für Prignitz-Maulbeerwalde. Jonas Klein erhöhte in der 24. Minute, ehe Marvin Elsässer in der 30. Minute das 3:0 erzielte. Oliver Schulz legte in der 35. Minute nach, bevor Marvin Elsässer in der 40. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 5:0 stellte. Kurz vor der Pause gelang Blumenthal-Grabow durch Valeri Marasov in der 44. Minute der erste Treffer. Derselbe Spieler sorgte in der 81. Minute auch für den zweiten Gästetreffer, doch der klare Heimsieg war nicht mehr gefährdet.

MSV 1919 Neuruppin II – Meyenburger SV Wacker 1922 6:1

Vor 33 Zuschauern spielte sich Neuruppin II in einen regelrechten Torrausch. Alec Kögler eröffnete in der 16. Minute, nur zwei Minuten später traf Khaled Abo Samak in der 18. Minute. Erik Prüfer erhöhte in der 22. Minute und schnürte mit seinem zweiten Treffer in der 38. Minute einen Doppelpack. Noch vor der Pause traf erneut Alec Kögler in der 41. Minute zum 5:0. Nach dem Seitenwechsel erzielte John Ungnade in der 50. Minute den Ehrentreffer für Meyenburg. Den Schlusspunkt setzte Ampofu Nana mit seinem Treffer in der 84. Minute.

SG Stahl Wittstock – SV Eintracht Alt Ruppin II 3:0

Vor 130 Zuschauern blieb die Partie lange torlos, ehe Wittstock nach der Pause aufdrehte. Tobias Dachselt brach in der 57. Minute den Bann und legte in der 72. Minute seinen zweiten Treffer nach. Alt Ruppin II fand darauf keine Antwort mehr. In der Nachspielzeit sorgte Aaron Voss in der 90.+2 Minute für den 3:0-Endstand. Ein geduldiger Auftritt der Gastgeber, der letztlich klar belohnt wurde.

Uckermarkliga

FSV Rot-Weiß Prenzlau II – FC Husaria Schwedt 5:1

Der FSV Rot-Weiß Prenzlau II legte einen furiosen Start hin und ging bereits in der 6. Minute durch Denny Zabel mit 1:0 in Führung. Lange Zeit blieb es bei diesem Spielstand, ehe FC Husaria Schwedt in der 57. Minute durch Dawid Adrian Janczyk zum 1:1 ausgleichen konnte. Die Antwort der Gastgeber fiel jedoch sofort: Christoph Schmidt stellte nur eine Minute später in der 58. Minute wieder auf Führung. Nun kippte das Spiel endgültig zugunsten Prenzlaus. Johannes Turner traf in der 60. Minute zum 3:1 und avancierte in der Schlussphase zum Mann des Spiels. Mit seinem zweiten Treffer in der 89. Minute und einem weiteren Tor in der Nachspielzeit (90.+1) schnürte er einen lupenreinen Hattrick und sorgte für einen am Ende deutlichen Heimsieg.

SV 1926 Lübbenow – Heinersdorfer SV 1973 2:0/Wertung

Die Begegnung wurde nicht ausgetragen, da der Heinersdorfer SV 1973 nicht antrat. Das Spiel wird daher mit 2:0 für den SV 1926 Lübbenow gewertet.

