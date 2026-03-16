Fehrbellin siegt vor 570 Fans, Schwedt/Criewen mit spätem Ausgleich

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Was für ein Krimi in Fehrbellin! Vor der beeindruckenden Anzahl von 570 Zuschauern schenkten sich beide Teams nichts in diesem hart umkämpften Spiel. Die Spannung stieg ins Unermessliche, als Moritz Focke (65.) mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. In Unterzahl verteidigte Wustrau leidenschaftlich. In der dritten Minute der Nachspielzeit war es aber soweit: Bastian Grimmoni (90.+3) erzielte den erlösenden Siegtreffer und sorgte für grenzenlosen Jubel bei den Hausherren.
In Maulbeerwalde sahen 53 Zuschauer eine packende Begegnung, die erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm. Marvin Hahn (55.) brach den Bann und brachte die Heimelf in Front, bevor Henry Dziomba (76.) den Vorsprung ausbaute. Die Schlussphase wurde noch einmal hektisch, als Calvin Hahn (86.) ein unglückliches Eigentor unterlief und den Zernitzern den Anschluss bescherte. Maulbeerwalde rettete den knappen Vorsprung jedoch mit Herzblut über die Ziellinie.
Vor 35 Zuschauern entwickelte sich ein enges Spiel, in dem ein einziger Moment den Ausschlag gab. Die zweite Mannschaft des MSV versuchte zwar, das Spiel zu machen, wurde aber eiskalt erwischt. Direkt nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit war Phillip Rebinger (47.) zur Stelle und markierte den Treffer des Tages für Zaatzke. Trotz aller Angriffsbemühungen der Neuruppiner in der verbleibenden Zeit blieb die Zaatzker Defensive stabil und entführte die Punkte.
In Weisen herrschte unter den 217 Zuschauern prächtige Stimmung. Die Hausherren zeigten sich konzentriert und schlugen zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten zu. Philip Baatz (45.+2) sorgte tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für die Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Hugo Erdmann (65.) auf 2:0. Den Schlusspunkt unter diesen erfolgreichen Nachmittag setzte ein Eigentor von Lucas-Benedict Gehrke (90.+2) in der letzten Minute der Partie.
Ein intensives Duell erlebten die 130 Zuschauer in Neuruppin. Die zweite Mannschaft aus Alt Ruppin schockte die Hausherren kurz vor der Pause, als Lukas Schuster (42.) zur Führung traf. Doch Union kam mit viel Feuer aus der Kabine: Nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte Markus Filarski (48.) den Ausgleich. In der verbleibenden Spielzeit kämpften beide Mannschaften um den Siegtreffer, doch die Abwehrreihen ließen nichts mehr zu, sodass es beim Unentschieden blieb.
In Meyenburg sahen 72 Zuschauer eine Partie, die durch eine einzige Standardsituation entschieden wurde. In der 31. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Christian Stenzel übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter zur Führung für Wusterhausen. Meyenburg versuchte im weiteren Verlauf alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Blau-Weißen verteidigten ihren Vorsprung mit vollem Einsatz bis zum Abpfiff.
Purer Wahnsinn in Blumenthal! Vor 167 Zuschauern sah es lange Zeit nach einem Erfolg für die Gäste aus, nachdem Patrick Schönfeldt (6.) Wittstock früh in Führung geschossen hatte. Doch was sich in der Nachspielzeit abspielte, wird so schnell niemand vergessen. In der 91. Minute glich Valeri Marasov zunächst aus. Während die Gäste noch mit dem Schock kämpften, schlug Valeri Marasov (90.+5) erneut zu und drehte das Spiel mit seinem zweiten Treffer komplett. Ein unglaubliches Finish, das die Heimfans in Ekstase versetzte.
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In Parmen fieberten 68 Zuschauer bei einer Begegnung mit, die eine ganz besondere Geschichte schrieb. Zunächst brachte Maciej Adrian Hofmann (31.) die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel rückte ein Akteur unfreiwillig in den Mittelpunkt: Lukasz Piasecki (65.) unterlief ein Eigentor zum 1:1-Ausgleich. Doch er bewies eine beeindruckende Moral und schlug in der 83. Minute auf der richtigen Seite zu, um Lübbenow wieder in Front zu bringen. Den Schlusspunkt unter diesen intensiven Nachmittag setzte Marcel Kloke (90.), der den Auswärtssieg in der letzten Minute zementierte.
Was für ein Krimi vor 94 Zuschauern! Lange Zeit mussten die Fans auf Tore warten, doch die zweite Halbzeit hatte es in sich. Martin Rakoczy (67.) brachte die Gäste zunächst in Jubelstimmung. Die Hausherren antworteten jedoch mit viel Leidenschaft: Alex Lis (77.) verwandelte einen Foulelfmeter zum Ausgleich, und als Christian Röpke (87.) kurz vor Schluss das 2:1 markierte, bebte der Platz. Doch die Spielgemeinschaft aus Schwedt und Criewen gab sich nicht auf. In der fünften Minute der Nachspielzeit war es Timur Shermadini (90.+5), der den Last-Minute-Ausgleich erzwang und für eine geteilte Punktfreude sorgte.
Vor 56 Zuschauern in Templin erlebten die Anwesenden die große Show eines einzelnen Torjägers. Kristof Konitzer (4.) stellte die Weichen für Pinnow bereits extrem früh auf Sieg. Nur wenig später legte Patrick Höfert (16.) nach. Im zweiten Durchgang war es dann wieder Kristof Konitzer (56., 82.), der mit zwei weiteren Treffern seinen Dreierpack schnürte und den deutlichen Erfolg der Gäste im Alleingang veredelte. Die Templiner fanden an diesem Tag kein Mittel gegen die offensive Wucht der Pinnower.
Ein wahres Torfestival bekamen die 99 Zuschauer in Prenzlau geboten, wo die Heimelf einen Sahnetag erwischte. Paul Müller (34.) eröffnete den Torreigen noch vor der Pause. Direkt nach dem Wiederanpfiff sorgten Luca Krohn (49.) und Wael Hammoud (53.) für klare Verhältnisse. Göritz kehrte durch den Treffer von Joel Mikolaizyk (75.) kurzzeitig zurück, doch die Antwort folgte prompt: Chris Mphela Kelem (76.) stellte den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase schraubten Moreno Klünner (89.) und Kevin Engmann (90.+3) das Ergebnis in die Höhe und machten den Heimsieg perfekt.
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