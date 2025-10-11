Fehndorf/Hebelermeer gewinnt spannendes Derby

Gestern Abend war es wieder soweit: Ein packendes Spiel in der 2. Kreisliga Emsland-Mitte fesselte die Zuschauer und Spieler gleichermaßen. Die heimische SG Fehndorf/Hebelermeer trat gegen die SG Haren/Emmeln 2 an, und erneut entwickelte sich ein spannendes Match, das an Dramatik kaum zu überbieten war.

Am Ende konnte die Heimmannschaft mit einem knappen 4:3-Sieg jubeln – ein Ergebnis, das dem gestrigen Spiel zwischen dem VfL Rütenbrock und dem SV Dalum 2 zum Verwechseln ähnlich sah.

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, doch die Gastgeber waren die aktivere Mannschaft. Sie zeigten merklich mehr Offensivdrang und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen, die jedoch oft ungenutzt blieben. Der Druck auf die Abwehr der SG Haren/Emmeln 2 wuchs, und so blieb es bis zur Pause spannend.

Von Beginn an war die Stimmung in der feierlichen Sportstätte elektrisierend. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, und das Spiel war von intensiven Zweikämpfen geprägt. Bereits in der sechsten Spielminute schockte Jens Cordes die Gastgeber mit einem frühen Tor. Doch die SG Fehndorf/Hebelermeer ließ sich nicht entmutigen. Mit viel Kampfgeist gelang es Christian Jansen, nach zwanzig Minuten den Ausgleich zu erzielen.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt rasch: Nach einem Foul an Simon Gebben entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Peter Stroot schnappte sich den Ball und verwandelte sicher zur 2:1-Führung. Nur wenige Minuten später eroberte Gebben selbst das Rampenlicht, als er mit einem wunderschönen Schuss auf 3:1 erhöhte. Die Zuschauer in Fehndorf gingen aus dem Häuschen und feierten ihre Mannschaft.

Doch die SG Haren-Emmeln 2 bewies erneut ihren Kampfgeist. In einer starken Schlussphase verkürzten sie durch Jens Cordes und Tim Achter auf 3:3. Der Druck auf die Gastgeber war enorm. Aber in der letzten Minute war es erneut Christian Jansen, der mit seinem Treffer für den umjubelten Sieg sorgte. Dieses Tor brachte nicht nur einen explosiven Jubel im Stadion, sondern war auch bis in die benachbarten Niederlande zu hören.