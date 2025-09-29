„Fehlt die Selbstverständlichkeit“ – SF Düren verlieren erneut knapp

Die Sportfreunde Düren haben auch am fünften Spieltag der Mittelrheinliga keinen Befreiungsschlag landen können. Gegen Tabellenführer VfL Vichttal unterlag der Aufsteiger vor 200 Zuschauern mit 1:2 (0:2). Trotz einer ordentlichen Leistung fehlte es dem Team von Trainer Marcel Demircan einmal mehr an Durchschlagskraft.

Schon früh setzten die Gäste ein Zeichen: Nach einem Doppelpass zwischen Sinan Ak und Canel Cetin war Henrik Artz nach einer Flanke zur Stelle und traf zur Führung (7.). Kurz vor der Pause folgte der nächste Nackenschlag: Mustapha Chahrour setzte Ak in Szene, der auf 0:2 erhöhte (45.). „Es ist leider ähnlich wie letzte Woche. Wir haben über 70 Minuten ein ordentliches Spiel gemacht. Zwei sehr gute Aktionen von Vichttal reichen aus, um uns zu knacken“, sagte Demircan.

Die Sportfreunde zeigten Moral, suchten nach der Pause den Anschluss. Dieser gelang durch einen spektakulären Freistoß: Marcel Reisgies traf aus rund 40 Metern direkt ins Tor (63.). „Der Wille war da, Zweikämpfe waren gut, der Einsatz war gut. Wir haben auch vor dem Spiel mutig gesprochen, haben uns nicht hinten reingestellt“, erklärte Demircan. Doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr, Vichttal verteidigte clever und blieb ungeschlagen.

Besonders haderte der Dürener Coach mit der Phase kurz vor der Pause: „Wir schießen den Ball nach einem Abschluss ins Aus und stellen wir den Gegner nicht richtig zu. Drei, vier Kombinationen und es steht einfach 2:0. Psychologisch eine völlige Katastrophe.“ Dass sein Team nach dem Rückstand dennoch zurückkam, wertete er positiv: „Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt nochmal zurückkommen. Kompliment an die Jungs, die Zuschauer haben gesagt, dass wir sehr gut gegen den Tabellenführer mitgehalten haben.“

Demircan machte deutlich, woran es aktuell hapert: „Du kannst in der Liga Gegentore kassieren, das ist völlig okay. Aber du musst halt selber mal welche schießen. Da fehlt uns momentan so ein bisschen die Selbstverständlichkeit vorne.“ Trotz der Niederlage zeigte er sich nicht enttäuscht: „Ich bin nicht sauer auf das Team. Wir merken, dass wir auch mit dem Tabellenführer mithalten können. Aber wir müssen halt punkten.“