Fehlstarter treffen im Derby aufeinander: KFC gegen St. Tönis

KFC-Trainer Yannik Nawrocki bewertet das bisher Geschehene wie folgt: „Wir sind nicht so in die Saison gestartet, wie wir es uns vorgenommen hatten. Vor allen Dingen die Zahl der Gegentreffer ist zu hoch und einige individuelle Fehler sind unbefriedigend und müssen abgestellt werden.“ Personell hat der KFC, bis auf die seit der Vorbereitung fehlenden drei Langzeitverletzten, alles an Bord. „Unser Gegner St. Tönis hat nach Platz zwei in der vergangenen Saison sicherlich einen anderen Anspruch, als es die Tabelle zeigt“, gibt Nawrocki weiter zu Protokoll. Und zu den drei direkten Platzverweisen beim ersten Spiel in Wuppertal ergänzt er: „Zwei konnte man geben, der dritte war sehr kleinlich. Darüber haben wir ausgiebig gesprochen.“

Unterdessen grübelt auch der Trainer des SC St. Tönis, Jonas Schüler, über den Saisonstart seiner Truppe. „Die Schere aus Anspruch und Realität geht auseinander. Viele Spieler haben noch nicht unter Beweis gestellt, dass sie so gut sind, wie sie meinen. Ferner liefen wir, obwohl bis dahin oft die bessere Mannschaft, immer nach dem ersten guten Angriff des Kontrahenten einem Rückstand hinterher. Da fehlte dann definitiv auch das Spielglück. Nun gilt es, daran zu arbeiten, die Phase zu überstehen und den Bock am Sonntag umzustoßen“, so Schüler. Er muss mit Etah Maurice Ewane einen wichtigen Abwehrspieler ersetzen.

Erstes Duell seit zwei Jahren

In der Spielzeit 2023/2024 standen sich beide Mannschaften zum bislang letzten Mal gegenüber – der KFC musste nach dieser Saison absteigen. Die beiden Aufeinandertreffen in der genannten Spielzeit gewannen die St. Töniser mit 4:2 und 3:0. Beim ersten Duell am 2. September 2023 saß bei den Uerdingern noch Johannes Dahms als Trainer auf der Bank – mittlerweile ist der 37-Jährige schon im zweiten Jahr als Co-Trainer des Oberliga-Teams von St. Tönis in Amt und Würden. Und er wird von seinem „Chef“ Bekim Kastrati ebenso wie auch von Spielern und Verantwortlichen gleichermaßen hoch geschätzt. Sein Nachfolger im Jugendbereich des KFC wurde übrigens ein gewisser Adalet Güner, der später im Prinzip auch bei den Uerdinger Senioren alles machen wollte – und krachend scheiterte.