Fehlstarter: Diese Mannschaften warten noch auf den ersten Punkt!

Nicht mal ein Remis war bisher drin. Das Punktekonto ist noch leer. Vier Mannschaften haben noch nicht mal ein Tor geschossen (SuS Kaiserau, SG Bockum-Hövel, FC Wetter und VfL Kemminghausen).
Besonders bitter lief es bisher für den Staffel 11-Bezirksligisten ASC Schöppingen, der jede Partie mit einem Tor Unterschied verlor.
Das sind die Fehlstarter 2025/26:
Mannschaft | Liga | Bilanz | Tore
ASC Schöppingen | Bezirksliga 11 | 0-0-3 | 4:7
SV Herbern | Bezirksliga 7 | 0-0-3 | 4:8
SV Gescher | Bezirksliga 11 | 0-0-3 | 5:10
Wacker Obercastrop | Westfalenliga 2 | 0-0-3 | 4:9
FC Neheim-Erlenbruch | Bezirksliga 4 | 0-0-3 | 4:10
SC Bünde | Bezirksliga 1 | 0-0-3 | 3:9
SV Büren | Bezirksliga 12 | 0-0-3 | 3:9
TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | 0-0-3 | 2:8
FC Nordkirchen | Westfalenliga 1 | 0-0-3 | 2:8
Wacker Mecklenbeck | Bezirksliga 12 | 0-0-3 | 2:8
SG Boke/Bentfeld | Bezirksliga 3 | 0-0-3 | 1:7
SuS Kaiserau | Landesliga 3 | 0-0-3 | 0:6
SG Bockum-Hövel | Landesliga 4 | 0-0-3 | 0:6
SV Eintracht Jerxen-Orbke | Bezirksliga 3 | 0-0-3 | 6:13
USC Altenautal | Landesliga 2 | 0-0-3 | 3:11
Germania Salchendorf II | Bezirksliga 5 | 0-0-3 | 2:10
Teuto Riesenbeck | Bezirksliga 12 | 0-0-3 | 3:12
SV Zweckel | Bezirksliga 9 | 0-0-3 | 4:14
SC Reken | Bezirksliga 11 | 0-0-3 | 4:14
SV Eidinghausen-Werste | Bezirksliga 1 | 0-0-3 | 2:12
VfB Waltrop | Bezirksliga 8 | 0-0-3 | 2:13
RW Mastholte | Bezirksliga 7 | 0-0-3 | 1:12
Warendorfer SU | Bezirksliga 7 | 0-0-3 | 1:12
TuS Leopoldshöhe | Bezirksliga 2 | 0-0-3 | 1:11
SV Heek | Bezirksliga 11 | 0-0-3 | 1:11
FC Wetter | Bezirksliga 6 | 0-0-3 | 0:10
VfB Altena | Bezirksliga 6 | 0-0-3 | 3:16
Türkiyemspor Plettenberg | Bezirksliga 5 | 0-0-3 | 1:14
FC Fatih Türkgücü Meschede | Bezirksliga 4 | 0-0-3 | 1:15
TuS Bad Driburg | Bezirksliga 3 | 0-0-3 | 5:21
VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | 0-0-3 | 0:27
SV SW Lembeck | Landesliga 2 | 0-0-2 | 1:7