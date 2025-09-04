Fehlstart vermeiden: FC Pesch zu Gast an der Westkampfbahn

Dürens Schlussmann Yannick Marko wird gegen den FC Pesch gesperrt fehlen. – Foto: Gerhard Hannappel

Am Sonntag empfängt der 1. FC Düren den FC Pesch an der Westkampfbahn. Für beide Mannschaften geht es nach der Niederlage beim Auftakt einen Fehlstart zu vermeiden. Der Regionalliga-Absteiger verlor zum Auftakt das Derby bei den Sportfreunden Düren mit 3:4, Pesch unterlag durch ein spätes Eigentor der U23 von Fortuna Köln.

Lausberg: "Wollen Westkampfbahn zu einer Festung machen" "Der FC Pesch verfügt über eine erfahrene Mannschaft. Sie wissen, worauf es in der Mittelrheinliga ankommt. Sie sind in ihrer Spielweise sehr flexibel und haben eine gute Balance", erwartet Dürens Trainer Luca Lausberg einen erfahrenen Gegner. Gleichzeitig gibt er die Marschroute vor: „Wir wollen die Westkampfbahn zu einer Festung machen und daher ab der ersten Sekunde unsere Stärken in das Spiel bringen.“ Auch die Rolle der Fans hebt er hervor: „Die Unterstützung unserer Fans am ersten Spieltag war grandios. Daher möchten wir mit einer guten Leistung und einem guten Ergebnis etwas zurückgeben.“ Personell muss Lausberg lediglich auf den Langzeitverletzten Jason Harding sowie den gelb-rot gesperrten Torhüter Yannick Marko verzichten.

Ein Eigentor in der 88. Minute besiegelte am ersten Spieltag die Niederlage im Heimspiel gegen Fortuna Köln II. Gegen den 1. FC Düren soll nun Zählbares her: "Sie sind Absteiger aus der Regionalliga, aber es ist aber auch kein Geheimnis, dass es jetzt nicht dieselbe Truppe ist und da viel Bewegung reinkommen ist im Sommer. Sie haben einen Mix aus Externe, aber auch viele aus der Landesliga-Mannschaft, aber die jetzt auch schon sechs Spiele in der Regionalliga gespielt haben. Das sind alles junge Spieler, die sehr motiviert sind, die wahrscheinlich auch sehr über das Kollektiv kommen müssen."