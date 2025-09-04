Fehlstart vermeiden: FC Pesch zu Gast an der Westkampfbahn

Am Sonntag empfängt der 1. FC Düren den FC Pesch an der Westkampfbahn. Für beide Mannschaften geht es nach der Niederlage beim Auftakt einen Fehlstart zu vermeiden. Der Regionalliga-Absteiger verlor zum Auftakt das Derby bei den Sportfreunden Düren mit 3:4, Pesch unterlag durch ein spätes Eigentor der U23 von Fortuna Köln.
"Der FC Pesch verfügt über eine erfahrene Mannschaft. Sie wissen, worauf es in der Mittelrheinliga ankommt. Sie sind in ihrer Spielweise sehr flexibel und haben eine gute Balance", erwartet Dürens Trainer Luca Lausberg einen erfahrenen Gegner. Gleichzeitig gibt er die Marschroute vor: „Wir wollen die Westkampfbahn zu einer Festung machen und daher ab der ersten Sekunde unsere Stärken in das Spiel bringen.“ Auch die Rolle der Fans hebt er hervor: „Die Unterstützung unserer Fans am ersten Spieltag war grandios. Daher möchten wir mit einer guten Leistung und einem guten Ergebnis etwas zurückgeben.“ Personell muss Lausberg lediglich auf den Langzeitverletzten Jason Harding sowie den gelb-rot gesperrten Torhüter Yannick Marko verzichten.
Ein Eigentor in der 88. Minute besiegelte am ersten Spieltag die Niederlage im Heimspiel gegen Fortuna Köln II. Gegen den 1. FC Düren soll nun Zählbares her: "Sie sind Absteiger aus der Regionalliga, aber es ist aber auch kein Geheimnis, dass es jetzt nicht dieselbe Truppe ist und da viel Bewegung reinkommen ist im Sommer. Sie haben einen Mix aus Externe, aber auch viele aus der Landesliga-Mannschaft, aber die jetzt auch schon sechs Spiele in der Regionalliga gespielt haben. Das sind alles junge Spieler, die sehr motiviert sind, die wahrscheinlich auch sehr über das Kollektiv kommen müssen.“
Im Hinblick auf den Saisonauftakt Dürens sieht Keseroglu einen warnenden Fingerzeig: „Düren hat gegen die Sportfreunde bis zur roten Karte 2:0 geführt. Dann sind sie eingebrochen und deswegen erwarten wir einen Gegner, der sich neu aufstellen möchte, einen Trainer, der hungrig ist, der sein Team natürlich pushen wird und deswegen bereiten wir uns bestens vor.“ Auch die äußeren Bedingungen spielen für Peschs Coach eine Rolle und so habe man sich auf den Rasenplatz entsprechend angepasst und eingestellt.
Personell kann Keseroglu fast aus dem Vollen schöpfen: „Wir können aus dem Vollen schöpfen. Es sind, bis auf unseren Jugendspieler Felix Mitroschenko, sind alle fit. Von daher haben wir die Qual der Wahl.“