Fehlstart verhindert: Für den SV Raisting „wäre trotzdem mehr drin gewesen“

Ein später Ausgleich beschert Raisting gegen Bad Heilbrunn den ersten Saison-Zähler. Kurz vor Schluss vergibt der SVR die Chance auf den Sieg.

Raisting – Der erste Torerfolg dieser Saison führt den SV Raisting auch gleichzeitig zum ersten Punktgewinn. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit verhinderte Francois Ngwen den totalen Fehlstart der Raistinger in die neue Bezirksliga-Saison. Hannes Franz machte sich dennoch unverrichteter Dinge auf den Heimweg. Musste der SV-Coach doch aus nächster Nähe miterleben, wie schnell kolossale Freude in nur schwer greifbares Entsetzen umschlagen kann. Heilbrunn fehlten Stammspieler

Eines vorweg: Das 1:1 gegen den SV Bad Heilbrunn war ein Ergebnis, mit dem die Heimelf gut leben kann, es eigentlich auch muss. Denn die Gäste vom Krebsenbach hatten sich durch einen Standardtreffer von Klaus Pföderl (58.) – er stieg beim Eckball am langen Pfosten am höchsten – einen Vorsprung erarbeitet. Für den SVR eine knackige Hypothek, blickt man auf die beiden vorausgegangenen Matches zurück und sucht dabei nach kreativen Momenten in der Offensive. Zudem hatte der HSV nach dem Torerfolg einige Momente, in denen er den Auswärtssieg hätte festzurren können: Zunächst rettete Raistings Gianluca Zandt entschlossen vor Max Specker und SVR-Keeper Urban Schaidhauf mit einer Klasse-Parade gegen den vormaligen Penzberger Tobias Bauer. Doch den Heilbrunnern fehlte über ein Dutzend potenzieller Stammkräfte – und auch die Wechselbank war nicht gerade qualitativ üppig besetzt. Anders als beim SVR, der sein Kontingent Mitte der zweiten Spielhälfte komplett ausschöpfte und so das späte Highlight erst möglich machte.