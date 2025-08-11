Fehlstart verhindert: Für den SV Raisting „wäre trotzdem mehr drin gewesen“

Ein später Ausgleich beschert Raisting gegen Bad Heilbrunn den ersten Saison-Zähler. Kurz vor Schluss vergibt der SVR die Chance auf den Sieg.
Raisting – Der erste Torerfolg dieser Saison führt den SV Raisting auch gleichzeitig zum ersten Punktgewinn. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit verhinderte Francois Ngwen den totalen Fehlstart der Raistinger in die neue Bezirksliga-Saison. Hannes Franz machte sich dennoch unverrichteter Dinge auf den Heimweg. Musste der SV-Coach doch aus nächster Nähe miterleben, wie schnell kolossale Freude in nur schwer greifbares Entsetzen umschlagen kann.
Eines vorweg: Das 1:1 gegen den SV Bad Heilbrunn war ein Ergebnis, mit dem die Heimelf gut leben kann, es eigentlich auch muss. Denn die Gäste vom Krebsenbach hatten sich durch einen Standardtreffer von Klaus Pföderl (58.) – er stieg beim Eckball am langen Pfosten am höchsten – einen Vorsprung erarbeitet.
Für den SVR eine knackige Hypothek, blickt man auf die beiden vorausgegangenen Matches zurück und sucht dabei nach kreativen Momenten in der Offensive. Zudem hatte der HSV nach dem Torerfolg einige Momente, in denen er den Auswärtssieg hätte festzurren können: Zunächst rettete Raistings Gianluca Zandt entschlossen vor Max Specker und SVR-Keeper Urban Schaidhauf mit einer Klasse-Parade gegen den vormaligen Penzberger Tobias Bauer. Doch den Heilbrunnern fehlte über ein Dutzend potenzieller Stammkräfte – und auch die Wechselbank war nicht gerade qualitativ üppig besetzt. Anders als beim SVR, der sein Kontingent Mitte der zweiten Spielhälfte komplett ausschöpfte und so das späte Highlight erst möglich machte.
„Insgesamt sind wir eine recht ausgeglichene Mannschaft“, konstatierte Co-Trainer Victor Neveling. Der letzte Wechsel saß dann: Ngwen brachte noch einmal Wirbel und Turbulenz ins Raistinger Angriffsspiel. Als sich dann die Heilbrunner Florian Schnitzelbaumer und Tom Pföderl getreu dem Motto „Nimm ihn du, ich hab ihn sicher“ kommunikativ ziemlich uneins waren, hatte der vormalige Oberaltinger freie Bahn. Er zog leicht nach rechts und überwand Tormann Christoph Hüttl anschließend mit einem Abschluss in die lange Ecke.
Was Franz hätte zum Bleiben bewegen können: Sekunden vor der Schlusssirene hatte Julien Wiesner nach einem Freistoß von der Mittellinie und dem Gewühl im Sechzehner den Siegtreffer auf dem Schlappen. Doch riss Hüttl rechtzeitig die Fäuste nach oben, weswegen es beim Unentschieden blieb. Ein Siegtor hätte fraglos gut getan, es hätte aber auch die nach wie vor vorhandenen Schwachstellen übertüncht. So zögerte kurz vor der Pause Frederick Specht zweimal beim Abschluss. Zeit, die ihm in der Bezirksliga allerdings nicht vergönnt ist.
„In der ersten Halbzeit wäre mehr drin gewesen“, betont Neveling. „Es sind Spieler aus unterklassigen Ligen dabei, die brauchen ihre Zeit“, so der 28-Jährige weiter. Letztlich aber kann der SVR auf einen besseren Auftritt aufbauen. Die Zweikampfführung war giftiger, die Defensive weniger fragil. „Es ist im Kopf angekommen, dass wir eine Chance haben mitzuhalten“, unterstreicht Neveling. Kommenden Sonntag gegen den SC Olching gilt es, den positiven Trend zu bestätigen.