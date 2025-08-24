Fehlstart verhindert!

Der SV Zwingenberg zeigte am Sonntag auf heimischem Platz eine überzeugende Leistung und feierte gegen den SV Mörtelstein einen klaren *5:0-Erfolg* – die perfekte Antwort auf die Auftaktniederlage.
Von Beginn an war klar: Zwingenberg wollte die Wiedergutmachung. Bereits in der *7. Minute* erzielte *Jan Kristall* nach einem energischen Angriff das 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte *Alexander Blum per Foulelfmeter (11.)* auf 2:0 – eiskalt verwandelt.
Ein weiterer Schlüsselmoment folgte in der *28. Minute*: *Janis Uhrig* startete einen starken Sololauf in Richtung Tor, sein Gegenspieler wusste sich nur noch mit einem Foul zu helfen – *Rot für Michael Ludwig (Mörtelstein)* wegen einer Notbremse.
Noch vor der Pause erhöhte der SVZ auf 3:0 – diesmal durch ein *Eigentor von Christian Dettlinger (43.)*, der den Ball unglücklich ins eigene Netz abfälschte.
In der zweiten Halbzeit blieb Zwingenberg spielbestimmend. *Julian Grüber (50.)* traf zum 4:0 nach schöner Kombination, ehe erneut *Jan Kristall (59.)* mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt zum 5:0 setzte. Zwingenberg kontrollierte über 90 Minuten das Geschehen, ließ hinten kaum etwas zu und nutzte vorne seine Chancen konsequent – ein hochverdienter Heimsieg.
*Tore:*
1:0 Kristall (7.)
2:0 Blum (11., FE)
3:0 Dettlinger (43., ET)
4:0 Grüber (50.)
5:0 Kristall (59.)
*Besondere Vorkommnisse:*
28. Minute – Rote Karte für Michael Ludwig (Mörtelstein) nach Notbremse an Janis Uhrig.
*Schiedsrichter:* Andreas Mechler (Wiesloch)
*Zuschauer:* ca. 150
*Fazit:* Der SVZ zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und sicherte sich hochverdient die ersten drei Punkte der Saison.