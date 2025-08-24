Fehlstart verhindert! Verlinkte Inhalte Kreisklasse A Zwingenberg Mörtelstein

Der SV Zwingenberg zeigte am Sonntag auf heimischem Platz eine überzeugende Leistung und feierte gegen den SV Mörtelstein einen klaren *5:0-Erfolg* – die perfekte Antwort auf die Auftaktniederlage. Von Beginn an war klar: Zwingenberg wollte die Wiedergutmachung. Bereits in der *7. Minute* erzielte *Jan Kristall* nach einem energischen Angriff das 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte *Alexander Blum per Foulelfmeter (11.)* auf 2:0 – eiskalt verwandelt.

Ein weiterer Schlüsselmoment folgte in der *28. Minute*: *Janis Uhrig* startete einen starken Sololauf in Richtung Tor, sein Gegenspieler wusste sich nur noch mit einem Foul zu helfen – *Rot für Michael Ludwig (Mörtelstein)* wegen einer Notbremse. Noch vor der Pause erhöhte der SVZ auf 3:0 – diesmal durch ein *Eigentor von Christian Dettlinger (43.)*, der den Ball unglücklich ins eigene Netz abfälschte.