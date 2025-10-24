Fehlstart trifft auf Auswärtsfluch

Der SV Empor Walschleben und der FC Erfurt Nord hatten großen Anteil am spannenden Saisonfinale, bei dem beide letztlich jedoch dem SV Büßleben den Meistertitel überlassen mussten. Nun kommt es in Walschleben erneut zum Showdown der Spitzenteams, die in dieser Spielzeit beide jedoch schon einige Baustellen zu bewältigen hatten.

Walschleben startete denkbar müßig in die Saison. Der Vorjahres-Dritte hatte nach 4 Spieltag noch keinen Sieg eingefahren und fand sich schließlich sogar am Tabellenende wieder. Doch dann legte die Elf von Steffen Ehrich los wie die Feuerwehr, gewann die letzten vier Spiele und darf sich nun plötzlich über die Tuchfühlung zur Tabellenspitze freuen. Vor ein paar Wochen schilderte Empors Trainer Ehrich die Situation noch wiefolgt: "Wir verfallen nicht in Panik, reden nicht alles schlecht, sind uns dem Ernst der Situation aber durchaus bewusst." Seine Mannschaft setzt dies in den vergangenen Wochen exzellent um und hat gegen Erfurt Nord nun nicht nur die Chance auf den 5. Sieg in Folge und die Revanche für die Niederlage der Vorsaison. In der Tabelle könnte man am Gegner auch direkt vorbeiziehen und zur Spitzengruppe um Borntal und Sömmerda aufschließen, welche man dann in den kommenden Auswärtspartien vor der Brust hat. Der SV Walschleben wäre dann wohl wieder mehr als nur dick im Geschäft.

Eine völlig andere Baustelle hat Nord-Trainer Rico Methfessel derzeit zu bewältigen. Die Krise seiner Mannschaft findet nämlich gefühlt nur alle zwei Wochen statt und nennt sich Auswärtsfahrt. Aus den letzten drei Spielen in Siemerode, Gispersleben und Kölleda nahm man keinen einzigen Zähler mit an die Grube, sodass die weiße Heimweste der wahre Grund für Tabellenplatz fünf ist. Nun will Methfessels Elf "den Bock umstoßen und den Auswärtsfluch brechen".

Er habe mit seiner Mannschaft "in dieser Woche viel gesprochen, gut trainiert und sind hochmotiviert. Unser Ziel ist es natürlich, jedes Spiel zu gewinnen – egal ob zu Hause oder auswärts." und mit Blick auf den Gegner werden dann sowohl Erinnerungen als auch der Fokus auf das Topspiel deutlich. "Letztes Jahr war das Duell gegen Walschleben schon ein echtes Top-Spiel, und auch dieses Mal ist es wieder eine spannende Begegnung. Walschleben ist vielleicht nicht ganz so gut in die Saison gestartet, wie man es erwartet hätte können, aber die letzten Spiele haben gezeigt, dass mit ihnen definitiv wieder zu rechnen ist. Wie ich schon oft gesagt habe: Wir nehmen in dieser Liga jeden Gegner ernst, begegnen allen mit dem gleichen Respekt und wollen jedes Spiel für uns entscheiden."