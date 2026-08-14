Fehlstart perfekt: SSV Ulm 1846 unterliegt Kickers Offenbach mit 0:2

Wenig später blockte Alexander Kopf einen gegnerischen Versuch an der Strafraumkante (13.). Überschattet wurde die Anfangsphase von einem schweren Zusammenstoß, nach dem Daniel Hülsenbusch minutenlang behandelt werden musste und das Feld mit einer Platzwunde vorzeitig verließ. In der 18. Minute klärten die Hausherren erneut in höchster Not auf der Linie, ehe Torhüter Robin Mantel in der 22. Minute mit zwei hervorragenden Paraden hintereinander den Rückstand verhinderte.

Im ersten Heimspiel der neuen Spielzeit empfingen die Ulmer vor 7320 Zuschauern die von Mark Zimmermann trainierten Kickers Offenbach, die mit dem Rückenwind eines 2:1-Sieges aus dem Auftaktspiel ins Donaustadion gereist waren. Die Hessen übernahmen im ersten Durchgang früh das Spielgeschehen und erspielten sich die besseren Gelegenheiten. Bereits in der 8. Minute musste der Ulmer Anhang zittern, als eine Klärungsaktion nach einem gegnerischen Kopfball im Anschluss an eine Ecke direkt auf der Torlinie erforderlich war.

Bittere Doppelschlag-Phase vor der Halbzeitpause

Erst in der 24. Minute tauchte der SSV gefährlich vor dem Gehäuse von Offenbachs Schlussmann Johannes Brinkies auf, als Alexandre Azevedo über die linke Seite durchbrach und aus spitzem Winkel zur Ecke abgewehrt wurde. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug die Überlegenheit der Gäste jedoch doppelt zu Buche. In der 45. Minute konnte Robin Mantel eine Flanke von links und den anschließenden Kopfball zwar noch abwehren, doch im Zentrum stand Maximilian Schmid richtig und drückte den Ball zum 0:1 über die Linie. In der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte verteidigte der SSV einen zweiten Ball unzureichend, wodurch Maximilian Wolfram am zweiten Pfosten frei zum Abschluss kam und trocken zum 0:2-Halbzeitstand vollendete.

Vergebliches Aufbäumen im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel verzeichnete das Ulmer Team zwar mehr Ballbesitz, fand jedoch gegen die gut gestaffelte Hintermannschaft der Hessen kaum Mittel für gefährliche Offensivaktionen. Dennoch ergaben sich Standardsituationen: Ein Freistoß von Emanuel Taffertshofer landete in der 50. Minute in der Mauer. Auf der Gegenseite hatten die Spatzen Glück, als ein direkt getretener Freistoß von Maximilian Wolfram in der 60. Minute am Pfosten klatschte.

Nach einem gefährlichen Ballverlust der Ulmer in der Vorwärtsbewegung verfehlte ein Offenbacher Angreifer das Tor (67.). Die beste Gelegenheit zum Anschlusstreffer bot sich dem SSV in der 75. Minute per Doppelchance: Zunächst zog Alexander Kopf ab, dessen geblockter Ball von Tibet-Erkan Sevik auf das Tor gebracht wurde, jedoch von Johannes Brinkies entschärft werden konnte. In der 84. Minute parierte Robin Mantel noch einmal stark und lenkte den Ball um den Pfosten.

Fazit und Blick auf die kommenden Aufgaben

Am Ende reichten Kickers Offenbach die beiden Treffer aus der ersten Halbzeit zum Auswärtssieg im Donaustadion. Die Ulmer Mannschaft konnte die Ausfälle nicht kompensieren und blieb in der Offensive weitgehend harmlos. Für die Spatzen richtet sich der Fokus nun auf den kommenden Dienstag, wenn WFV-Pokalspiel beim TSV Berg ansteht, ehe am Samstag darauf die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz in der Regionalliga Südwest in Ulm gastiert.