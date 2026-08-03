Fehlstart perfekt: Garmisch-Partenkirchen verliert gegen Raisting

Betretene Blicke: Das Team um Trainer Stefan Schwinghammer (2.v.l.) ist nach der zweiten Niederlage bedient. – Foto: Oliver Rabuser

Stefan Schwinghammer bediente sich keiner plakativen Begriffe wie Krise oder Abstiegskampf. „Dazu ist es noch zu früh.“ Er zeigte aber klar auf, welche Realität derzeit am Gröben herrscht. „Man braucht nur auf die Tabelle schauen, dann weiß man, wo man ist.“ Auf die Frage, wie seine Fußballer den Weg aus dem Keller finden sollen, hat der Coach derzeit kaum mehr als Allgemeinplätze parat. „Klar, dass wir erst einmal einen Befreiungsschlag schaffen müssen.“ Bestenfalls am kommenden Samstag, wenn mit dem TSV Moorenweis ein Aufsteiger seine Visitenkarte in Garmisch-Partenkirchen abgibt.

Jetzt ist der Fehlstart perfekt. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen verliert auch sein zweites Saisonspiel und befindet sich damit am Tabellenende der Bezirksliga Süd. Neun Gegentreffer aus zwei Partien, fehlende Durchschlagskraft im Angriff und eine problematische Konstellation zwischen den Pfosten lassen die Perspektiven für das junge Team derzeit wenig rosig erscheinen. Gegen den SV Raisting schien das Team zunächst die richtige Spur gefunden zu haben, geriet dann aber erneut mit voller Wucht in den Gegenverkehr und unterlag mit 1:3.

Die Skeptiker, die dem FC eine knüppelharte Spielzeit andichten, sehen sich jetzt schon bestätigt. Der Abstieg aus der Landesliga geht nicht mit der Beendigung des Krisenmodus einher. Dabei ließ die Mannschaft durchaus erkennen, dass sie die Auftaktpleite als Ausrutscher vergessen machen wollte. Lautstärke, Lauffreude, das Attackieren des Gegners – all das passte in der Anfangsphase. Aus dieser Galligkeit resultierte der Führungstreffer zum 1:0. Lucas Pfefferle luchste nahe des Mittelkreises SVR-Routinier Hermann Sigl die Kugel ab, dann lief er mit Tempo auf die Restverteidigung zu und bediente Jonas Poniewaz im idealen Moment. Das war wahrlich nicht die einzige nennenswerte Aktion. Bereits zuvor hatte Lukas Ende einen Hochkaräter vergeben. Dass dabei allerdings kein Abschluss zustande kam, passte zum unglücklichen Auftritt des jungen Angreifers, der laut Schwinghammer „relativ viele Ballverluste“ produzierte. „Du musst die Chancen ausspielen und deine Tore machen“, stellt der 32-Jährige klar. Auch die Gäste versteckten sich nicht, kamen aber nur einmal wirklich gefährlich vor das FC-Tor. Michael Gladiator beendete den Gegenstoß mit einer mutigen Grätsche gegen Korbinian Hibler. Zur Halbzeit schien der Absteiger auf dem richtigen Weg zu sein.

Doch dann zeigte der zweite Durchgang das Gegenteil auf. Raistings Trainer Peter Bootz stellte auf Angriffspressing um und sorgte so für massive Schwierigkeiten im Aufbauspiel der Gastgeber. „Wir haben es nicht gelöst bekommen“, räumt Schwinghammer ein. Lösen muss der Coach auch die Thematik auf einer der zentralsten Planstellen. Vertrug Philipp Bauer vorige Woche den Wurf ins kalte Wasser nur bedingt, stach dieses Mal bei Michael Störmer die mangelnde Spielpraxis durch. Bei Sigls Lupfer aus 30 Metern hatte der 18-Jährige das Nachsehen. Und zum Elfer in der Schlussminute trug der im Nachwuchsleistungszentrum des Halleschen FC ausgebildete Torwart in Form eines kapitalen Fehlpasses in die Beine von Frederik Specht bei. So konnte Jakob Jörg den Angriff nur noch mit einem Foulspiel stoppen. Pech für den FC. So war die zweite Niederlage in Folge besiegelt.