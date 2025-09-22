Fehlstart perfekt

Am fünften Spieltag der Kreisklasse West 2 musste Grün-Weiß Baiershofen beim Aufsteiger Lauingen II die nächste bittere 0:1 Niederlage hinnehmen. Damit blieb die Mannschaft auch im dritten Auswärtsspiel punktlos und rutscht weiter in den Ttabellenkeller.

Die Grün-Weißen hatten sich viel vorgenommen, doch wie so oft kassierten sie früh ein Gegentor. Bereits in der 4. Minute war Tim Rettinger nach einem schönen Steckball frei durch und ließ Torwart Andreas Haid im Eins-gegen-Eins keine Abwehrchance. In der Folge entwickelte sich ein zähes Mittelfeldgeplänkel ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Auch die Lauinger kamen nach der frühen Führung kaum noch zu Abschlüssen.